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صحة غزة: لم يتبقى إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام بالقطاع

1/13/2024 6:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إنه لم يتبقى إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام بقطاع غزة.


وأضافت بمؤتمر صحفي أمام مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع أن البنية التحتية والصحية والخدماتية في رفح هشة ولا يمكنها تحمل احتياجات 1.3 مليون فلسطيني نازح.


ونوهت ان الاحتلال لا يزال يستهدف الطواقم الصحية بالقصف والاعتقال، مما أدى إلى استشهاد العشرات.


وتابعت "ما زلنا نكافح لتشغيل بعض الخدمات الأساسية، ومنها وحدات العناية المركزة وحضانات الأطفال ونحذر من انتشار الأوبئة بين النازحين والسكان، خاصة الأطفال وكبار السن."


وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالسعي الحثيث عند الاحتلال للإفراج عن طواقمنا والسماح بإدخال الأطقم الطبية من خارج قطاع غزة للمساعدة.


كما طالبت مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالمساعدة في إعادة إنشاء المنظومة الصحية بالقطاع وإدخال الأجهزة والمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية.


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