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تشييع جثمان الشهيد خالد زبيدي إلى مثواه الأخير شمال طولكرم

1/13/2024 6:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شيعت جماهير الشعب الفلسطيني في محافظة طولكرم، اليوم السبت، جثمان الشهيد خالد أحمد زبيدي (19 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة زيتا.


وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، محمولا على الأكتاف، وجاب المشيعون شوارع المدينة، ثم إلى بلدته، وصولا إلى منزله، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ثم ووري الثرى في مقبرة البلدة.


وعم الاضراب الشامل بلدة زيتا حدادا على روح الشهيد، فيما نعت القوى الوطنية والاسلامية في طولكرم وزيتا، وجامعة فلسطين التقنية- خضوري، ومجلس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية فيها الشهيد زبيدي، مستنكرين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين السير على خطى الشهداء حتى التحرير ودحر الاحتلال.


وكان الشهيد زبيدي قد ارتقى مساء أمس الجمعة، عقب تعرضه للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال.

وفا


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