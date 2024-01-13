رغم التوترات.. نمو الصادرات الأمريكية إلى إيران بنسبة 21%

MENAFN - Palestine News Network ) طهران/PNN-كشفت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، السبت، عن ارتفاع نمو الصادرات الأمريكية إلى إيران بنسبة 21%، موضحة أن التجارة بين البلدين تجاوزت 50 مليون دولارا.

ونقلت الوكالة عبر موقعها الرسمي عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، أنه "خلال الأشهر الـ11 الماضية من 2023، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة إلى إيران بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من 2022".

و"بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في هذه الفترة أكثر من 50 مليون دولار، وفي الأشهر من يناير إلى نوفمبر 2022، تم تبادل ما يصل إلى 40.4 مليون دولار من البضائع بين البلدين".

وخلال 11 شهرا من 2023، ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى إيران بنسبة 21%، وفي الفترة ذاتها من 2022، وتم تصدير ما يصل إلى 40.3 مليون دولار من البضائع من الولايات المتحدة إلى إيران، التي ارتفعت إلى 48.9 مليون دولار في مثل هذه الفترة من 2023.

وعن واردات إيران في الأشهر من يناير إلى نوفمبر 2023، قالت الوكالة أنها انخفضت بنسبة 85% ووصلت إلى 1.6 مليون دولار، وفي الفترة ذاتها من 2022، استوردت أمريكا بضائع من إيران بقيمة 11 مليون دولار.

وبلغت الصادرات الأمريكية إلى إيران في نوفمبر 2023، 6.1 مليون دولار بنمو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما كانت واردات أمريكا من إيران هذا الشهر صفراً.