الحكم على ترمب بدفع 400 ألف دولار أميركي كنفقات محام إلى نيويورك تايمز

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-حكم على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب دفع نحو 400 ألف دولار لصحيفة "نيويورك تايمز"، وإلى صحفيين فيها، كنفقات قضائية، بعدما رفضت شكوى تقدم بها ضدهم.

وكان ترمب رفع شكوى في أيلول/ سبتمبر 2021 على نيويورك تايمز، متهما ثلاثة صحفيين يعملون في هذه الصحيفة الأميركية بإعداد "مؤامرة خبيثة" للحصول على وثائق ضريبية تخصه. وقد نشر هؤلاء في 2018 تحقيقا فازوا بفضله بجائزة بوليتزر العريقة.

وفي أيار/ مايو 2023، رفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا في ولاية نيويورك شكوى ترمب.

وفي قرار جديد صدر يوم أمس الجمعة، رأى القاضي نفسه أن ما اقترحته الصحيفة من تعويض حول تكاليف الدفاع "معقول" وأمر دونالد ترمب بدفع المبلغ بالكامل.

وتناول تحقيق الصحيفة كيفية تحقيق الملياردير الجمهوري الذي يؤكد أنه صنع نفسه بنفسه، لثروته.

وجاء في التحقيق أن ترمب تلقى في الواقع من والده على سنوات عدة، 413 مليون دولار حولت إليه جزئيا عبر شركة وهمية، ما سمح له بالتهرب من دفع ضرائب.