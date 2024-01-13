«الأمن السيبراني»: 5 إجراءات لحماية حساباتك الرقميّة الماليّة من الاحتيال

(MENAFN
- Al-Bayan)
حدد مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، خمس إجراءات يمكن للمستخدم اتخاذها لحماية حساباته الرقميّة الماليّة من الاحتيال.
وأوضح مجلس الأمن السيبراني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإجراءات الخمس هي:
1-ابقَ على اطلاع بأحدث التهديدات.
2-تأكّد من تحديث جميع أجهزتك بشكل مستمر.
3-استخدم كلمات مرور قويّة وفريدة.
4-قُم بتفعيل التحقّق المزدوج.
5-اعتمد وسائل اتصال آمنة.
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