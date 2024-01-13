«الأمن السيبراني»: 5 إجراءات لحماية حساباتك الرقميّة الماليّة من الاحتيال

حدد مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، خمس إجراءات يمكن للمستخدم اتخاذها لحماية حساباته الرقميّة الماليّة من الاحتيال.

وأوضح مجلس الأمن السيبراني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإجراءات الخمس هي:

1-ابقَ على اطلاع بأحدث التهديدات.

2-تأكّد من تحديث جميع أجهزتك بشكل مستمر.

3-استخدم كلمات مرور قويّة وفريدة.

4-قُم بتفعيل التحقّق المزدوج.

5-اعتمد وسائل اتصال آمنة.