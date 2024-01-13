3.12 مليار دينار دفعت عبر محافظ إلكترونية في الأردن العام الماضي

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- Khaberni) خبرني - بلغ عدد الحركات التي نفذها مستخدمو المحافظ الإلكترونية للدفع الإلكتروني خلال العام الماضي 26.61 مليون حركة بقيمة 3.12 مليار دينار، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وأضافت الشركة في تقريرها الصادر لإحصائيات كانون الأول الماضي، أن عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن بلغ 2.16 مليون مستخدم، حيث جرى خلاله تنفيذ 3.08 ملايين حركة من خلال نظام الدفع بوساطة الهاتف النقال بالمحافظ الإلكترونية، مقارنة مع 2.76 مليون حركة في تشرين الثاني، وبارتفاع بلغت نسبته 11.6%.
وأشارت إلى أن قيمة معاملات نظام الدفع بوساطة المحافظ بلغت الشهر الماضي 333 مليون دينار، مقارنة مع 305 ملايين دينار في الشهر الذي سبقه (تشرين الثاني)، وبارتفاع بلغت نسبته 9.2%، في التقرير الذي أشار إلى أن متوسط قيمة حركات الدفع خلال الشهر الماضي بلغت 108 دنانير.
وبيّن التقرير أن 87.8% من الحركات عبر المحافظ وبحجم 2.7 مليون حركة نفذت لغايات تحويل أموال، و4.9% بحجم 150 ألف حركة نفذت لغايات السحب، ثم 4.1% وبحجم 124.9 ألف حركة نفذت لغايات المشتريات، إضافة إلى 3.2%، وبحجم 100 ألف حركة نفذت لغايات الإيداع.
التقرير بيّن أن 88.2% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية أردنيون يقدر عددهم بـ 1.91 مليون شخص، بينما 11.8% من مستخدميها هم من غير الأردنيين وعددهم 255 ألف شخص، فيما بيّن أن 52.3% من عملاء المحافظ الإلكترونية ذكور وبعدد 1.13 مليون شخص، و47.1% من العملاء إناث، وبعدد 1.02 مليون أنثى.
وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى ألفين للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و779 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و557 ألفا للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و420 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.
وإلى 260 ألفا من العملاء أعمارهم بين 51 إلى 60 عاما، و92 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و33 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، و12 ألفا للأعمار من 81 إلى 90 عاما.
في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا عاملا في الأردن على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص" وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمّان - الأردن، وبرأسمال مصرّح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.
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