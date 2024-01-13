3.12 مليار دينار دفعت عبر محافظ إلكترونية في الأردن العام الماضي

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ عدد الحركات التي نفذها مستخدمو المحافظ الإلكترونية للدفع الإلكتروني خلال العام الماضي 26.61 مليون حركة بقيمة 3.12 مليار دينار، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وأضافت الشركة في تقريرها الصادر لإحصائيات كانون الأول الماضي، أن عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن بلغ 2.16 مليون مستخدم، حيث جرى خلاله تنفيذ 3.08 ملايين حركة من خلال نظام الدفع بوساطة الهاتف النقال بالمحافظ الإلكترونية، مقارنة مع 2.76 مليون حركة في تشرين الثاني، وبارتفاع بلغت نسبته 11.6%.

وأشارت إلى أن قيمة معاملات نظام الدفع بوساطة المحافظ بلغت الشهر الماضي 333 مليون دينار، مقارنة مع 305 ملايين دينار في الشهر الذي سبقه (تشرين الثاني)، وبارتفاع بلغت نسبته 9.2%، في التقرير الذي أشار إلى أن متوسط قيمة حركات الدفع خلال الشهر الماضي بلغت 108 دنانير.

وبيّن التقرير أن 87.8% من الحركات عبر المحافظ وبحجم 2.7 مليون حركة نفذت لغايات تحويل أموال، و4.9% بحجم 150 ألف حركة نفذت لغايات السحب، ثم 4.1% وبحجم 124.9 ألف حركة نفذت لغايات المشتريات، إضافة إلى 3.2%، وبحجم 100 ألف حركة نفذت لغايات الإيداع.

التقرير بيّن أن 88.2% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية أردنيون يقدر عددهم بـ 1.91 مليون شخص، بينما 11.8% من مستخدميها هم من غير الأردنيين وعددهم 255 ألف شخص، فيما بيّن أن 52.3% من عملاء المحافظ الإلكترونية ذكور وبعدد 1.13 مليون شخص، و47.1% من العملاء إناث، وبعدد 1.02 مليون أنثى.

وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى ألفين للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و779 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و557 ألفا للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و420 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.

وإلى 260 ألفا من العملاء أعمارهم بين 51 إلى 60 عاما، و92 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و33 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، و12 ألفا للأعمار من 81 إلى 90 عاما.

في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا عاملا في الأردن على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص" وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمّان - الأردن، وبرأسمال مصرّح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.