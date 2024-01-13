القسام: استهدفنا 4 دبابات ميركافا وناقلة جند شرق خانيونس
التاريخ
1/13/2024 5:24:22 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اعلنت كتائب القسام ، ظهر السبت ، عن استهدافها 4 دبابات "ميركافا" وناقلة جند شرق خانيونس بقذائف "الياسين 105"
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