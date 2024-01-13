5 إصابات بمشاجرة في عمان

MENAFN - Khaberni) خبرني -أصيب 5 أشخاص إثر اندلاع مشاجرة عنيفة بينهم في منطقة الزهور في العاصمة عمان

واسعف المصابون الى مستشفى البشير ، وتبين ان إصابة اخدهم خطيرة ، وادخل الى قسم العناية الحثيثة.

وحضرت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وضبطت عددا من المشاركين فيها، وفتحت تحقيقا في الواقعة.



