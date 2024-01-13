5 إصابات بمشاجرة في عمان

5 إصابات بمشاجرة في عمان
التاريخ
1/13/2024 5:24:22 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أصيب 5 أشخاص إثر اندلاع مشاجرة عنيفة بينهم في منطقة الزهور في العاصمة عمان
واسعف المصابون الى مستشفى البشير ، وتبين ان إصابة اخدهم خطيرة ، وادخل الى قسم العناية الحثيثة.
وحضرت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وضبطت عددا من المشاركين فيها، وفتحت تحقيقا في الواقعة.
MENAFN13012024000151011027ID1107716519
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.