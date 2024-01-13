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5 إصابات بمشاجرة في عمان

1/13/2024 5:24:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أصيب 5 أشخاص إثر اندلاع مشاجرة عنيفة بينهم في منطقة الزهور في العاصمة عمان

واسعف المصابون الى مستشفى البشير ، وتبين ان إصابة اخدهم خطيرة ، وادخل الى قسم العناية الحثيثة.

وحضرت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وضبطت عددا من المشاركين فيها، وفتحت تحقيقا في الواقعة.


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