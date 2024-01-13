5.11 مليار دينار قيمة حركات الدفع الفوري في 2023

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- Khaberni) خبرني - بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال العام الماضي 30.21 مليون حركة وبقيمة 5.11 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبلغت قيمة الحركات المنفذة لنظام الدفع الفوري في نهاية كانون الأول الماضي 634 مليون دينار، مقارنة مع 563 مليون دينار في الشهر الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 12.6%.
ووفق التقارير التي جمعتها (جوباك) للشهر الماضي،
وصل إجمالي مستخدمي (كليك) في الأردن حتى نهاية كانون الأول، إلى 1.18 مليون عميل، مقارنة مع 1.13 حتى تشرين الثاني الذي سبقه، وبزيادة 4.4%.
وجرى تنفيذ 4.06 ملايين حركة من خلال نظام الدفع الفوري عبر البنوك في كانون الأول، مقارنة مع 3.59 ملايين حركة في تشرين الثاني الماضي، وبارتفاع نسبته 13.1%.
وأظهر التقرير أن 3.59 ملايين حركة نفذت لغايات تحويل أموال، وبنسبة 88.3% من حجم الحركات، وبقيمة 532 مليون دينار، و473 ألف حركة متبقية نفذت كمشتريات، وبنسبة 11.7%، وبقيمة 101 مليون دينار، فيما بلغ متوسط قيمة معاملات تحويل الأموال 156 دينارا أردنيا.
التقرير، بيّن أن 96.8% من عملاء هذا النظام أردنيون، وبعدد 1.14 مليون شخص، و3.2% من العملاء غير أردنيين، وبعدد 37.5 ألف شخص، فيما توزعت إلى 63.6% من المستخدمين من الذكور، 752 ألف ذكر، و34.2% من المستخدمين إناث، وبعدد إجمالي يبلغ 405 آلاف أنثى.
وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى 4 آلاف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و469 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و315 ألفا للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و197 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.
وإلى 118 ألفا من العملاء أعمارهم بين 51 و60 عاما، و50 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و12 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، وألفي شخص للأعمار من 81 إلى 90 عاما.
في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا جميعها تعمل في الأردن على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص" وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمّان - الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.
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