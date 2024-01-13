5.11 مليار دينار قيمة حركات الدفع الفوري في 2023

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال العام الماضي 30.21 مليون حركة وبقيمة 5.11 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبلغت قيمة الحركات المنفذة لنظام الدفع الفوري في نهاية كانون الأول الماضي 634 مليون دينار، مقارنة مع 563 مليون دينار في الشهر الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 12.6%.

ووفق التقارير التي جمعتها (جوباك) للشهر الماضي،

وصل إجمالي مستخدمي (كليك) في الأردن حتى نهاية كانون الأول، إلى 1.18 مليون عميل، مقارنة مع 1.13 حتى تشرين الثاني الذي سبقه، وبزيادة 4.4%.

وجرى تنفيذ 4.06 ملايين حركة من خلال نظام الدفع الفوري عبر البنوك في كانون الأول، مقارنة مع 3.59 ملايين حركة في تشرين الثاني الماضي، وبارتفاع نسبته 13.1%.

وأظهر التقرير أن 3.59 ملايين حركة نفذت لغايات تحويل أموال، وبنسبة 88.3% من حجم الحركات، وبقيمة 532 مليون دينار، و473 ألف حركة متبقية نفذت كمشتريات، وبنسبة 11.7%، وبقيمة 101 مليون دينار، فيما بلغ متوسط قيمة معاملات تحويل الأموال 156 دينارا أردنيا.

التقرير، بيّن أن 96.8% من عملاء هذا النظام أردنيون، وبعدد 1.14 مليون شخص، و3.2% من العملاء غير أردنيين، وبعدد 37.5 ألف شخص، فيما توزعت إلى 63.6% من المستخدمين من الذكور، 752 ألف ذكر، و34.2% من المستخدمين إناث، وبعدد إجمالي يبلغ 405 آلاف أنثى.

وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى 4 آلاف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و469 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و315 ألفا للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و197 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.

وإلى 118 ألفا من العملاء أعمارهم بين 51 و60 عاما، و50 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و12 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، وألفي شخص للأعمار من 81 إلى 90 عاما.

في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا جميعها تعمل في الأردن على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص" وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمّان - الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.