القسام تكبد الاحتلال الاسرائيلي خسائر فادحة بخان يونس

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للتحصينات شرق خان يونس، وقتلوا عددا من أفرادها.
كما قالت القسام ان مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على جنديين صهيونيين بشكل مباشر من مسافة صفر شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
واضافت الكتائب ان مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة مكونة من 4 جنود تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح
كما اعلنت في وقت سابق ظهر اليوم ، أنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
أتى ذلك مع استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي والاشتباكات في خان يونس.
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