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القسام تكبد الاحتلال الاسرائيلي خسائر فادحة بخان يونس

1/13/2024 5:24:21 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للتحصينات شرق خان يونس، وقتلوا عددا من أفرادها.

كما قالت القسام ان مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على جنديين صهيونيين بشكل مباشر من مسافة صفر شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

واضافت الكتائب ان مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة مكونة من 4 جنود تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح

كما اعلنت في وقت سابق ظهر اليوم ، أنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

أتى ذلك مع استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي والاشتباكات في خان يونس.

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