1,570 مليون دينار تكلفة التوسعة في مستشفى النديم

MENAFN - Khaberni) خبرني - افتتح وزير الصحة فراس الهواري السبت، في مستشفى النديم في مأدبا توسعة غسيل الكلى واستحداث وحدة الرنين المغناطيسي.

وبحسب بيان وزاة الصحة افتتح الهواري أيضا مركز الأسنان التخصصي بمديرية صحة مأدبا.

وأكد الهواري اهتمام وزارة الصحة بتطوير جودة الخدمات الصحية التي تقدمها في كافة محافظات المملكة، مشيراً إلى أنّ استحداث وتشغيل جهاز الرنين المغناطيسي وتوسعة وحدة غسيل الكلى في مستشفى النديم وافتتاح مركز الأسنان التخصصي بمديرية صحة مأدبا جاء بهدف التسهيل على المواطنين في المحافظة وتمكينهم من الحصول على الخدمة الصحية اللازمة.

وبين الهواري أنّ تكلفة استحداث وحدة الرنين المغناطيسي في مستشفى النديم الحكومي بلغت مليونا ونصف المليون دينار، مشيراً إلى أنه تم البدء بالعمل وتشغيل جهاز الرنين المغناطيسي منذ ما يقارب ثلاثة أشهر تم خلال هذه الفترة إجراء وتصوير نحو 700 صورة رنين. كما بلغت تكلفة توسعة وحدة الكلى في المستشفى نحو 70 ألف دينار وبعدد 19 سريرا.

ويتكون مركز الأسنان التخصصي في مديرية صحة مأدبا، الذي يعمل فيه 11 طبيبا اختصاصيا، من (8) عيادات اختصاص في طب الأسنان تشمل عيادة لجراحة الفكين و3 عيادات لتقويم الأسنان وعيادة لجراحة اللثة وعيادة للتركيبات السنية وعيادة أطفال وعيادة عصب (معالجة لبية).

كما يحتوي المركز الذي بدأ يراجعه نحو ألف مريض شهرياً مختبراً للتركيبات وآخر لتقويم الأسنان، وجهاز أشعة بانوراما للتصوير وجهاز تصوير إشعاعي للأسنان وقسم للتعقيم.