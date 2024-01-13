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نصف شطيرة معروضة للبيع بأكثر من مليون دولار

1/13/2024 5:24:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أثار سعر نصف شطيرة، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل بعد عرضها للبيع بمليون استرليني (ما يعادل 1.3 مليون دولار)، من خلال حساب على فيسبوك، باسم «ماركت بلايس»، وفق موقع «24».

ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست»، تُعرف الصفحة عن نفسها بأنها مكان لهؤلاء الذين هم نصف جائعين، حيث يمكنهم شراء بقايا طعام شخص ما، أو الاختيار من بين الطعام نصف المأكول المعروض للبيع.

ولم تكشف معلومات كثيرة عن البائع سوى أنه يعيش في مدينة ليستر البريطانية، وقرر عرضها للبيع، لأنه لم يتمكن من تناولها بالكامل، فعرض نصفها للبيع.

أما عن مواصفاتها «الخارقة» فكتب أنها هي محشية بالجبن واللحم المقرمش، وعرف عنها باسم «يامي» (بمنعى شهي). وأورد في تعريف نصف الشريحة أنها نصف شطيرة مشوية، جديدة، مقرمشة وجاهزة للأكل. وعن سبب عرضها للبيع، كتب أن «البائع شعر بالشبع ولم يتمكن من إكمالها».

هذه «المميزات» المدرجة في الوصف على فيسبوك لم تقنع المعلقين على المنشور، حيث أعربت جميع التعليقات عن استغرابها بفكرة عرضها للبيع، مطالبين بكشف سبب مقنع دفع البائع إلى عرضها بهذا السعر الخيالي مقابل قيمتها.


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