جائزة أفضل مدرب في العالم تداعب غوارديولا بعد إنجاز تاريخي مع مانشستر سيتي



ينافس الإسباني جوسيب غوارديولا بقوة على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023 بعد إنجازاته المذهلة مع مانشستر سيتي الإنجليزي، التي قد تؤهله للصعود إلى منصة التتويج خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجوائز الأفضل والذي يقام في لندن بعد غد الاثنين.

يتم منح الجائزة للأداء التدريبي المتميز في كرة القدم للرجال للفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

وتم ترشيح 5 مدربين في البداية لجائزة أفضل مدرب، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء، ومن هذه القائمة المختصرة، تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تتكون من مدربي المنتخب الوطني للرجال، وقادة المنتخب الوطني، وصحفيي كرة القدم، والمشجعين الذين صوتوا على موقع فيفا الألكتروني الرسمي.

ويبدو أن غوارديولا هو الأقرب للجائزة بعد قيادة مانشستر سيتي للتتويج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا بجانب حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه قبل التتويج بكأس السوبر الأوروبي ثم كأس العالم للأندية في موسم استثنائي للفريق الإنجليزي.

لكن المنافسة ليست محسومة بنسبة 100% لصالح غوارديولا، خاصة وأنه يواجه خصمين من أصحاب النجاحات، وهما الإيطاليين سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الإيطالي ولوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا حاليا ونابولي الإيطالي سابقا.

وصعد إنزاجي بإنتر ميلان إلى نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال قبل الخسارة أمام سيتي كما توج معه بلقب كأس إيطاليا، في الوقت الذي قاد فيه سباليتي فريقه السابق نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاما.

وسبق لغوارديولا الفوز بجائزة افضل مدرب في العالم في 2011 تكريما له على إنجازاته الاستثنائية مع فريقه السابق برشلونة، بينما لم يحقق إنزاجي أو سبالتي هذا الإنجاز بعد.

وبدأ غوراديولا يتحسس طريق النجومية منذ الصغر وقد عرف النجاح منذ نعومة أظافره، ثم واصل تحقيق النجاح كلاعب في الفريق الرديف لبرشلونة حين توج معه بلقب دوري الدرجة الثانية في موسم 1990 /1991 قبل أن يفوز مع النادي الكتالوني بلقب دوري الدرجة الأولى ست مرات من بينها أربعة ألقاب متتالية، بجانب لقبين في كأس ملك إسبانيا وأربعة القاب في كأس السوبر ولقب في دوري أبطال أوروبا (كأس أوروبا للأندية سابقا) ولقب في كأس السوبر الأوروبي.

كما حصد غورديولا خلال مسيرته كلاعب على الميدالية الذهبية في أولمبياد 1992 رفقة منتخب إسبانيا، ونال جائزة أفضل لاعب في الدورة ذاتها، كما انضم للفريق المثالي في نسخة 2000 من كأس أمم أوروبا.

وبدأ غوارديولا مسيرته التدريبية أيضا عبر بوابة الفريق الثاني لبرشلونة وقاده للفوز بدوري الدرجة الثانية في موسم 2007 /2008 لينتقل بعدها لتدريب الفريق الأول وبدأت بصمته في الظهور على الفور، حيث قاده للقب دوري الدرجة الأولى ثلاث مرات متتالية في 2008 /2009 و2009 /2010 و2010/ 2011.

وحقق غوارديولا نجاحات استثائية مع برشلونة حيث فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين في موسمي 2008 /2009 و2010 /2011 بجانب لقبين في كأس السوبر الأوروبي ومثلهما في مونديال الأندية ولقبين في كأس ملك إسبانيا وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

كما فاز غوارديولا بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في 2008 /2009 قبل أن يتوج بكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني ومونديال الاندية في الموسم ذاته ليحقق حينها السداسية للمرة الأولى في مسيرته، قبل أن يحصل على 5 ألقاب خلال عام واحد عبر بوابة مانشستر سيتي.

وانتقل غوارديولا في 2013 لتدريب بايرن ميونخ الألماني، وقاده لحصد ثلاثة ألقاب متتالية في بوندسليجا ولقبين في كأس ألمانيا بجانب لقب كأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية، لكنه عجز عن الصعود إلى منصة التتويج في دوري الأبطال.

ورحل المدرب الإسباني المذهل بعد ذلك لتدريب مانشستر سيتي، لكن عقدة دوري أبطال أوروبا لازمته لمدة سبعة أعوام قبل أن ينهي هذه اللعنة بفوز تاريخي على إنتر ميلان في النهائي.

وبدأ غوارديولا رحلته مع مانشستر سيتي في 2016 وقاده لحصد لقب الدوري الإنجليزي خمس مرات ولقب كأس الاتحاد مرتين وكأس رابطة المحترفين أربع مرات والدرع الخيري مرتين بالإضافة إلى لقب واحد في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الاوروبي ومونديال الأندية.

وبالنسبة لإنزاجي فإن مسيرته التدريبية لم تتخط السبع سنوات، حيث بدأ رحلته عبر بوابة لاتسيو الإيطالي بين عامي 2016 و2021 قبل أن يتحول لتدريب إنتر ميلان في نفس العام الذي رحل فيه عن لاتسيو.

وخلال مسيرته كلاعب فاز إنزاجي بلقب الدوري الإيطالي مرة واحدة مع لاتسيو بجانب ثلاثة ألقاب في كأس إيطاليا ولقب وحيد في كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإيطالي.

وبعد تحوله لتدريب لاتسيو، قاد إنزاجي فريقه للفوز بلقب كأس إيطاليا في موسم 2018 /2019 بعدما حل في المركز الثاني في موسم 2016 /2017 بجانب الفوز معه بلقبين في كأس السوبر الإيطالي.

وانتقل إنزاجي بعد ذلك لتدريب إنتر ميلان وفاز معه بلقب كأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرتين بجانب الوصول به إلى نهائي دوري الأبطال.

أما سباليتي، فقد حقق إنجازا سيبقى خالدا في أذهان جماهير نابولي إلى الأبد، بعدما قاد الفريق للقب الدوري الإيطالي بعد غياب أكثر من ثلاثين عاما، بعد أن فرض الفريق هيمنته على مجريات الموسم الماضي منذ البداية وحتى الأمتار الأخيرة ليصعد به إلى منصة التتويج عن جدارة واستحقاق.

ومثله مثل منافسيه على جائزة أفضل مدرب في العالم، فقد عرف سباليتي طريق النجاح منذ أن قاد إمبولي للفوز بدوري الدرجة الثالثة في موسم 1995 /1996 والصعود إلى الدرجة الثانية، ومنه إلى دوري الأضواء مباشرة.

وبدأ سباليتي رحلة الصعود إلى منصات التتويج عبر فريق روما حيث قاده للفوز بكأس إيطاليا مرتين متتاليتين بجانب الفوز بكأس السوبر المحلي كما فاز مع زينيت سان بطرسبرج بلقب الدوري الروسي مرتين متتاليتين بجانب لقب كأس روسيا وكأس السوبر المحلي، قبل أن يحقق الإنجاز الأبرز في مسيرته بقيادة نابولي للقب الدوري الإيطالي، وهو الإنجاز الذي أهله لخلافة روبرتو مانشيني في تدريب منتخب إيطاليا.

وصعد سباليتي بمنتخب إيطاليا إلى يورو 2024 في ألمانيا، حيث أوقعت القرعة المنتخب الأزوري في مجموعة الموت إلى جوار إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

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