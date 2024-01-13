المحتوى الرقمي .. مسؤولية ووعي

في خضم التطورات التكنولوجية، وكثرة المحتويات في العوالم الإفتراضية، وتزايد استخدام البرامج الاجتماعية، وفي ظل توسع الشبكة العنكبوتية، حتى بات باستطاعة الفرد الوصول لجميع المحتويات المرئية والمسموعة والمقروءة بكبسة زر رقمية، يجب علينا اختيار الجوانب الإيجابية، والحذر أشد الحذر من الجوانب السلبية، حتى نحافظ على القيم والعقلية الإنسانية من أن تتشرب السموم الفكرية والأخلاقية، ومن الجميل أن يحرص الجميع ويكونوا أصحاب مسؤولية للوقاية من الانحرافات القيمية والأخلاقية وصوناً للهوية الوطنية، ومن هنا أحببت أن أوجه خمس رسائل شبابية.



الرسالة الأولى: في ظل انتشار الأفكار وتباينها بين النافع والضار منها في برامج التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت بشكل عام، على الجميع لاسيما الشباب أن يكونوا على وعي عالٍ، وأن

يحذروا من صناع المحتوى المشبوه ممن يبث الأيدلوجيات المتطرفة بكافة أشكالها ومستوياتها ونشر المفاهيم المغلوطة، وما أجمل أن يحرص الجميع على نفسه بفهم ما يجري حوله، والعمل على تحليل المحتويات الرقمية باستخدام الأفكار النقدية لكشف زيف أصحاب الأجندات المشؤومة، والشعارات الكاذبة، والآراء الملتوية السقيمة.



وما أجمل أن يتحلى الفرد في تعامله الرقمي على الوعي الفكري الذي يكتسب من خلاله الحصانة الذاتية، التي تعينه على التمييز بين الحق والباطل، والصالح من الطالح، من خلال استقاء المعارف الهادفة، وطلب العلوم النافعة، والحرص على المبادئ الأخلاقية والقيم الغالية المتمثلة بالوسطية والاعتدال والتمتع بالانضباطية، وجاء شرعنا الحنيف وأكد على حفظ الضرورات الـ5 ومنها العقل، وحفظ العقل ليس مقتصراً فقط على الوقاية من المخدرات والمسكرات؛ بل يتعدى ذلك ويجب حفظه كذلك من سموم الأفكار فقد تكون أخطر وأنكى.



الرسالة الثانية: ما أجمل أن يحرص الفرد على استخدام برامج التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي سليم، ويتخير في متابعته أصحاب المحتوى النافع ومن يبثون الرسائل الهادفة والإيجابية، الذين يغرسون في النفوس محبة الوطن وطاعة ولي الأمر، ويحذرون من سلوك طريق المتطرفين، الذين يزعزعون أمن الأوطان واستقرارها بنشر الغث الفكري وتوظيف المصطلحات بغير محلها، ومن الفطنة والرجاحة العقلية أن يحرص صانع المحتوى على نشر الخير والأخلاق وغرس القيم والمبادئ، والمحافظة على هوية وطنه وسمعة أهله، فاحرص على نفع المتابعين.



الرسالة الثالثة: لا بد أن يعي من يسمي نفسه «مشهور السوشيال ميديا» مسؤوليته المجتمعية، وأن هناك الكثير من الأطفال والمراهقين والشباب قد يتابعونه من غير وعي وقلة إدراك، فحري به أن يراجع نفسه وينظر في محتواه حتى لا يكون سبباً في انحرافاتهم السلوكية والأخلاقية، وهناك آخرون مبدعون في محتواهم نافعون لمجتمعهم، ناشرون للخير ولهم تأثير إيجابي كبير، فبمثلهم يستفيد شبابنا ويرتقي، وأحث كل من له محتوى أن يسعى بأن يكون إيجابياً ويراقب الله تعالى في ذلك ولا ينشر إلا ما يرضيه سبحانه، لأن الإنسان سيفنى وستبقى أعماله، وعليه أن يكون حريصاً على سمعته وحريصاً على أبناء مجتمعه.

الرسالة الرابعة: أيها الأب الفاضل وأيتها الأم الفاضلة، أبناؤكم أمانة في أعناقكم، وأنتم الحاضنة الأولى للتربية والغرس، اعتنوا بأبنائكم، واحرصوا على متابعتهم وتفقدهم، ثقفوهم حول ما يجري في برامج التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي، وما يدور في الفضاء المفتوح «الإنترنت»، حذروهم من الغرباء والذئاب البشرية وصناع المحتوى الضار، والحرص على متابعة أصحاب المحتوى الإيجابي الواعي، وافتحوا معهم الحوارات وخصصوا لهم أوقاتاً لذلك، وإياكم التعذر بكثرة الانشغالات، فإن ذلك قد تكون نتائجه عكسية، اغرسوا فيهم حب الوطن والقيادة الحكيمة والتحلي بالأخلاق والقيم حتى تكون لهم حصانة من الانحرافات والانجرافات.



الرسالة الخامسة: من الجميل أن يصنع الإنسان لنفسه سمعة طيبة ويبني شخصية مميزة في برامج التواصل الاجتماعي وفي استخدامه للإنترنت والمواقع؛ لا بد أن نكون متميزين بأخلاقنا وسلوكنا، محافظين من خلالها على قيمنا ومبادئنا، واعين ومدركين لمسؤولياتنا وواجباتنا تجاه وطننا المبارك، بأن نكون خير ممثلين له، رادعين كل من تسول له نفسه بالافتراء عليه بالحجة والبرهان الساطع، حريصين على عدم نشر الإشاعات وتناقلها، ناشرين الإيجابية والكلمات الجميلة والمحتوى الطيب في المجتمع.



الوعي والمسؤولية متطلبات ضرورية في حياتنا الواقعية واستخداماتنا الافتراضية، وهي في غاية الأهمية، وواجب على الجميع أن يتحلها بهذه القيم السامية لاسيما في وقتنا الحاضر، والرهان الدائم على الوعي المجتمعي وشبابنا الطيب المثقف والمدرك لواجباته الوطنية وتحدياته المستقبلية.