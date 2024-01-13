أجندة دبي الاجتماعية.. «الأسرة أساس الوطن»

مع مطلع كل عام، كل منا يدون أفكاره، أهدافه، مشاريعه، على المستوى الشخصي، وهناك من يبحر عميقاً على مستوى الأسرة، المجتمع، الدولة.

منذ أيام أعلن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33 قائلاً في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات.. جرياً على عادتنا السنوية في إطلاق مشاريع وبرامج وطنية واعدة في الرابع من يناير من كل عام.. نعلن اليوم عن إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33.. وهي خطتنا لمجتمع دبي للعشر سنوات القادمة.. شعارها "الأسرة أساس الوطن".. وميزانيتها 208 مليارات درهم خلال العشر سنوات المقبلة ... وهدفها أسرنا المواطنة في دبي.. إسكاناً.. ومستوى معيشةً.. وهويةً وقيماً.. وترابطاً اجتماعياً.. ورعايةً صحية.. وتطويراً لمهارات المستقبل في أجيالنا القادمة».

وأضاف سموه: «هدفنا مضاعفة عدد الأسر المواطنة إلى الضعف خلال عقد.. وتوفير أحياء سكنية ذات أفضل معيشة لهم على مستوى العالم .. وتوفير حماية مجتمعية لأجيالنا من الأفكار غير السوية والممارسات التي يمكن أن تهدد استقرار الأسرة وتماسكها..

الأجندة الاجتماعية لها مستهدفات واضحة.. وبرامج معتمدة.. وميزانيات مخصصة.. وسيتابعها أبنائي حمدان ومكتوم وأحمد وإخوانهم.. وهم أحرص الناس على أسرة دبي الكبيرة التي نشأوا فيها وأحبوها.. وتربطهم بها أواصر المحبة والمودة والدم» .

واختتم سموه: « الوطن ليس أرقاماً وبنياناً.. الوطن أسر وإنسان.. ورسالتي لجميع المسؤولين أن أولويتنا الفترة المقبلة هي الأسرة حماية وتمكيناً وتطويراً وتماسكاً.. ونسأل الله أن يوفقنا في خدمة البلاد والعباد».

إن تعمقنا في أجندة دبي الاجتماعية نجدها اجتماعية لأبعد الحدود فهي استثمار في الإنسان، برسالة عميقة موجهة للمسؤولين بأن أولوية الفترة المقبلة هي حماية الأسرة ( تمكيناً، تطويراً، تماسكاً) وهنا نجد سموه وضع جل اهتمامه في الأسرة التي هي اللبنة الأولى في كيان المجتمع ، وهي الأساس المتين الذي يقوم عليه هذا الكيان فبإصلاح الأساس يصلح البناء ، وكلما كان الكيان الأسري سليماً ومتماسكاً كان لذلك انعكاساته الإيجابية على المجتمع، فالأسرة التي تقوم على أسس من الفضيلة والأخـلاق والتـعاون تعتبر ركيزة من ركائز أي مجتمع يصبو إلى أن يكون مجتمعاً قوياً متماسكاً متعاوناً ، يساير ركب الرقي والتطور، للوصول إلى وطن يرى سموه أنه ليس أرقاماً وبنياناً بل (أُسَرٌ وإنسان).

هل تعلمون بأن هذه الأهداف والأجندة هي فطرة الآباء، هم الآباء هكذا الأب المؤسس ذو الحكمة يعمل لضمان كيان أسرته واستقرارها. وإن تتبعتم تغريدات سموه نجد فيها حوار الأب مع أبنائه مخاطباً إياهم بقول سموه (سيتابعها أبنائي حمدان ومكتوم وأحمد وإخوانهم) وهم كذلك خير من يتابع فهم أحرص الناس على دبي وأسرة دبي. فها هو سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، فور إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33 أشار سموه إلى أنه في دبي ستتكامل الأجندة الاجتماعية مع الأجندة الاقتصادية لتحقيق قفزات نوعية ترفع مستويات الأداء وتطوير القدرات وتمكين مجتمع دبي ليكون شريكاً في تنميتها المستدامة ومسيرة طموحها. من هنا نحن مطمئنون نحن في أمان نحن في نعمة تستحق الحمد، فهناك أب كرس حياته في بناء أبناء وهذه هي الخطوة الأولى والأهم , وهي الخطوة الأصعب في سبيل شخصية إيجابية ناجحة مصلحة , فالقلب قائد الجوارح، وموجه السلوك, وإذا استطاع المربون تربية قلب صحيح سليم حي يقظ تقي فقد نجحوا في رسالتهم وأفلحوا في توجيه خطوات صاحب ذلك القلب، اطمئن سيدي، دبي في قلب أبنائك حمدان ومكتوم وأحمد وإخوانهم.

في نهاية المقال لا يسعني سوى النظر للسماء والتمتمة بسر (ليت الآباء لا يشيبون، ليتهم يبقون أبداً) حفظك الله حاكماً وقائداً وأباً أعواماً مديدة عديدة، حفظ الله أبي وآباءكم جميعاً.