مركبة القمر الأمريكية ماتزال تعمل وتجمع البيانات برغم تسرب الوقود

لا تزال مركبة هبوط على سطح القمر تابعة لشركة أمريكية تعمل حتى الآن في الفضاء رغم مرور أربعة أيام على إقلاعها وتعرّضها لتسرّب وقود كان كفيلاً إفشال مهمتها.

فشركة "أستروبوتيك" الأميركية الناشئة الي تولّت تصنيع الهبوط "بيريغرين"، كانت تأمل في أن تصبح أول مركبة فضائية أميركية تهبط على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاماً.

لكنّ الشركة أعلنت في مطلع الأسبوع الحالي أن المركبة لن تستطيع الهبوط على سطح القمر كما كان مقرراً.

ومع ذلك، تُواصِل فرق "أستروبوتيك" البحث عن "حلول لإطالة عمرها الافتراضي"، وفق ما أعلنت الشركة الجمعة، موضحة أنها تسعى إلى الإفادة منها في جمع أكبر قدر ممكن من البيانات تمهيداً لمحاولة هبوط مقبلة.

وأفادت "أستروبوتيك" بأن الخلل الذي طرأ بعيد الإقلاع الاثنين قد يكون نتج من عطل في أحد الصمّامات، تسبّب مذّاك في تسرّب الوقود من أحد الخزانات.

إلا أن "أستروبوتيك" لم تستسلم، بل واصلت جهودها التي مكّنت المركبة من البقاء في مسارها، والابتعاد عن الأرض أكثر من 350 ألف كيلومتر.

وتمكنت الأدوات العلمية التي تحملها لحساب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من إرسال بيانات. وأوضحت ناسا أن اثنتين منها تتوليان قياس الإشعاع أثناء الرحلة.

وشدّدت نائبة مدير ناسا لشؤون البعثات العلمية نيكي فوكس في منشور عبر منصة "إكس" على أن "إرسال سفينة إلى القمر ليس سهلاً". وحَيَّت "عمل +أستروبوتيك+ الشاق ومثابرتها والتزامها في مواجهة صعوبات مهمتها".

ولم تتضح بعد الطريقة التي ستُنهي بها مركبة الهبوط مغامرتها، إلا أن متابعي شؤون الرحلات الفضائية يرجّحون تحطمها على سطح القمر.