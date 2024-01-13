جوهرة ريال مدريد تزاحم نجمة برشلونة وشبيهة إنييستا على أفضل لاعبة في العالم

انتقلت المنافسة التاريخية بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة عملاقي كرة القدم الإسبانية من ملاعب الرجال إلى السيدات.ولطالما استحوذ نجوم الفريقين على كبرى الجوائز العالمية وأخذ الصراع التقليدي مسارا آخر خاصة بعد رحيل النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن أجواء الدوري الإسباني.

ففي حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز الأفضل في العالم للعام الجاري الذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن يوم 15 كانون الثاني/يناير المقبل سيتجدد الصراع بين برشلونة وريال مدريد على جائزة أفضل لاعبة في العالم للعام 2023.

وحدد "فيفا" في بيان رسمي بعد إعلان القائمة المختصرة أن معيار التقييم سيكون لأداء اللاعبات خلال الفترة من أول أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023 موعد انتهاء منافسات كأس العالم.

يتواجد في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة في العالم ثلاث لاعبات وهن ثنائي برشلونة جينيفر هيرموسو وأيتانا بونماتي إضافة إلى ليندا كايسيدو جوهرة نادي ريال مدريد ومنتخب كولومبيا.

وكان لتتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخه دور كبير في ترشيح بونماتي وجينيفر هيرموسو بالقائمة النهائية لأفضل لاعبة في العالم.

وخطفت بونماتي /26 عاما/الأضواء بقوة في مونديال السيدات، حيث فازت بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في البطولة، كما فازت أيضا بالكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعبة في العالم هذا العام.

كما اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بونماتي لجائزة أفضل لاعبة في القارة للعام الجاري، وفازت أيضا بأفضل لاعبة في دوري أبطال أوروبا بعدما ساهمت في تتويج الفريق الكتالوني للسيدات بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

نالت أيتانا بونماتي إشادة واسعة، حيث وصفها جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بأنها "أندريس إنييستا الكرة النسائية".

بنفس الإنجازات مع برشلونة، تترشح جينيفر هيرموسو /33 عاما/لجائزة "فيفا" لأفضل لاعبة في العالم بخلاف تسجيلها ثلاثة أهداف مع تمريرتين حاسمتين في مشوار تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم.

لم تنل هيرموسو حظها من الجوائز الفردية هذا العام مثل زميلتها أيتانا بونماتي، حيث اكتفت بالحصول على جائزة الكرة الفضية كثاني أفضل لاعبة في مونديال السيدات.

ورثت جينيفر هيرموسو حب كرة القدم من جدها أنطونيو هرنانديز حارس مرمى أتلتيكو مدريد الأسبق، والذي اصطحبها دائما إلى الملاعب أثناء طفولتها.

وبعيدا عن تألقها هذا العام كانت جينيفر هيرموسو بطلة لواقعة مثيرة للجدل حيث تسببت في الإطاحة برئيس اتحاد الكرة الإسباني لويس روبياليس من منصبه بقرار من "فيفا" بسبب مبالغته في الاحتفال معها أثناء مراسم تسليم الميداليات بعد نهائي كأس العالم.

أما المرشحة الثالثة ليندا كايسيدو لاعبة نادي ريال مدريد الإسباني، فهي جوهرة شابة لم تبلغ بعد الثامنة عشرة من عمرها، ويصنفها الكثيرون على أنها موهبة عبقرية.

شاركت كايسيدو مع منتخب كولومبيا في ثلاث نسخ مختلفة لكأس العالم خلال العام الماضي وهي مونديال الناشئين ومونديال الشباب إضافة إلى كأس العالم للسيدات، وفازت بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في بطولة كوبا أمريكا للسيدات.

وتسابق أساطير كرة القدم في كولومبيا على الإشادة باللاعبة الشابة، حيث وصفها كارلوس فالديراما بأنها تشبه زميله السابق فوستينو أسبريا، الذي قال عنها إنها "ظاهرة عالمية".

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