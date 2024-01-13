13 % نمواً في أعداد المعاملات بمراكز الشرطة الذكية «SPS» بدبي 2023

شهدت مراكز الشرطة الذكية SPS على مستوى إمارة دبي ارتفاعاً في أعداد المعاملات المُقدمة من قبل المواطنين والمقيمين والزوار خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه 2022 بنسبة 13%، حيث سجلت مراكز الشرطة الذكية 121 ألفاً و986 معاملة العام الماضي مقارنة بـ 107 آلاف و719 معاملة ذكية في العام 2022.

وأكد اللواء علي أحمد غانم مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمشاريع مراكز الشرطة الذكية بشرطة دبي، أن الموطنين والمقيمين والزوار استفادوا من 46 خدمة في توفرها مراكز الشرطة الذكية في الجانب الجنائي والمروري والمجتمعي والتصاريح وغيرها عبر تقديم الخدمات من تلقاء أنفسهم وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.

وقال اللواء علي غانم إن هذه النتائج التي حققتها مراكز الشرطة الذكية توضح حرص شرطة دبي على ترجمة توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالتحول الرقمي، حيث أكد سموه "أن ريادة المستقبل لا تتحقق إلا بتبني الحلول التي تعين على ذلك وفي مقدمتها استيعاب التكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات ووضعها موضع التوظيف الأمثل".

وأشاد اللواء علي أحمد غانم بإقبال المواطنين والمقيمين والزوار على استخدام الخدمات في مراكز الشرطة الذكية بما يحقق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في توفير الخدمات بطريقة سهلة وسلسلة للمجتمع.

واختتم اللواء علي غانم: "تشكل مراكز الشرطة الذكية أحد أوجه التقدم الذكي الذي يعكس جهود شرطة دبي في تنفيذ خطتها الهادفة للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري.

الجدير ذكره أن مراكز الشرطة الذكي "SPS" توفر إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، وإنما عبر التواصل المباشر من خلال الاتصال المرئي مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يتناقش الضباط مع المتعاملين التفاصيل جميعها، ثم يرسلون لهم محضر الإفادة حول البلاغ لتوقيعه.

وجاء إطلاق مراكز الشرطة الذكية انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية في جعل مدينة دبي الأذكى عالمياً عبر التحول من العمل التقليدي إلى العمل الذكي، وقد دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها أول مراكز شرطية ذكية من نوعها في العالم تعمل دون تدخل بشري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز