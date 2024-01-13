الحكم على ترامب بدفع 400 ألف دولار كنفقات قضائية لصحيفة «نيويورك تايمز»

حكم على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دفع 392638 دولارا لصحيفة نيويورك تايمز وإلى صحافيين فيها كنفقات قضائية بعدما رفضت شكوى تقدم بها ضدهم.

وكان ترامب رفع شكوى في سبتمبر 2021 على نيويورك تايمز متهما ثلاثة صحافيين يعملون في هذه الصحيفة الأميركية بإعداد "مؤامرة خبيثة" للحصول على وثائق ضريبية تخصه. وقد نشر هؤلاء في 2018 تحقيقا فازوا بفضله بجائزة بوليتزر العريقة.

في مايو 2023، رفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا في ولاية نيويورك شكوى ترامب. وفي قرار جديد صدر الجمعة رأى القاضي نفسه أن ما اقترحته الصحيفة من تعويض حول تكاليف الدفاع "معقول" وأمر دونالد ترامب بدفع المبلغ بالكامل.

وتناول تحقيق الصحيفة كيفية تحقيق الملياردير الجمهوري الذي يؤكد أنه صنع نفسه بنفسه، لثروته. وجاء في التحقيق أن دونالد ترامب تلقى في الواقع من والده على سنوات عدة، 413 مليون دولار حولت إليه جزئيا عبر شركة وهمية ما سمح له بالتهرب من دفع ضرائب.

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