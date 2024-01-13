عنكبوت وصرصار يكلفان شركة 3 ملايين دولار

وافقت شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت على دفع غرامة قدرها 3 ملايين دولار لتسوية تهم جنائية تتعلق بتحرش موظفين لديها بزوجين أمريكيين من ماساشوستس عن طريق إرسال عناكب وصراصير حية وأشياء مزعجة أخرى إلى منزلهما.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات للشركة في قضية جنائية، أول من أمس. ويحاكم الموظفون بالفعل بتهمة ترويع الزوجين ديفيد وإينا شتاينر قبل أكثر من ثلاث سنوات وفق «سكاي نيوز عربية».

وقال مكتب المدعي في ماساشوستس إن الشركة دخلت في اتفاق قد يسفر عن إسقاط التهم الموجهة إليها إن التزمت بشروط محددة. ينص الاتفاق على قبول الشركة المسؤولية عن التحرش والترهيب وعرقلة التحقيق الفيدرالي.

وكانت العقوبة الجنائية البالغة 3 ملايين دولار هي أقصى غرامة ممكنة بموجب هذه التهم.

