أسعار الذهب ترتفع عالميا بسبب أحداث اليمن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت أسعار الذهب عالمياً، صعود خلال آخر جلسات تداول هذا الأسبوع، بسبب أحداث اليمن، وذلك في ظل عودة الطلب على الملاذ الآمن، إلى الارتفاع بعد تزايد التطورات في منطقة الشرق الأوسط مع تدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.



وارتفعت أسعار الذهب عالميا، خاصة بسبب الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن، حيث وصل سعر الأونصة العالمية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.6%، ليتداول الذهب الفوري عند المستوى 2040 دولارا للأونصة، مرتفعا بمقدار 11 دولارا من سعر الافتتاح، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس وسجل أعلى مستوى في 3 جلسات عند 2045 دولار للأونصة.

