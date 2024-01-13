مسؤولون امريكيون يدرسون خطة لتسعين يوما لاعادة اعمار غزة مقابل التطبيع مع السعودية

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /ترجمة خاصة PNN / كشفت صحيفة معاريف العبرية اليوم السبت على موقعها الكترونيالنقاب عن تقديم مسؤول امريكي كبير في البيت الأبيض خطة لإعادة تأهيل قطاع غزة تركز على التطبيعبين إسرائيل والسعودية.
وبحسب الصحيفة يخشى بعض مسؤولي الإدارة من أن تزرع الخطة بذور عدم الاستقرار في المنطقةفي المستقبل.
وفي التفاصيل قالت معاريف ان المسؤول الكبير في البيت الأبيض، بريت ماك جورج، قدم خطة إعادةتأهيل مثيرة للجدل لقطاع غزة تركز على التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
واوضحت في الأسابيع الأخيرة، قدم ماك جورج لمسؤولين أمنيين خطة تقدم جدولا زمنيا مدته حوالي 90 يوما بعد انتهاء الحرب في غزة، وادعى أنه يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة المدمرة إذا أطلق مسؤولون فلسطينيون وأميركيون وإسرائيليون وسعوديون رفيعو المستوى عملية مشتركة و جهد دبلوماسي سيعطي الأولوية للتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية مقابل اعادة بناء غزة بالدرجة الاولى.
و تقترح خطته استخدام المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية وربما دول الخليج الاخرى كحافز للضغط على المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين من اجل الموافقة عليها ودعمها.
وفي رؤية الخطة يتوجب على القادة الفلسطينيون الموافقة على تشكيل حكومة
موحدة جديدة في كل من غزة والضفة الغربية،
و تقليل الانتقادات الموجهة لإسرائيل، بينما سيكون لإسرائيل نفوذ محدود في أراضي قطاع غزة عند الحاجة الامنية.
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