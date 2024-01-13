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مسؤولون امريكيون يدرسون خطة لتسعين يوما لاعادة اعمار غزة مقابل التطبيع مع السعودية

1/13/2024 5:13:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /ترجمة خاصة PNN / كشفت صحيفة معاريف العبرية اليوم السبت على موقعها الكترونيالنقاب عن تقديم مسؤول امريكي كبير في البيت الأبيض خطة لإعادة تأهيل قطاع غزة تركز على التطبيعبين إسرائيل والسعودية.

وبحسب الصحيفة يخشى بعض مسؤولي الإدارة من أن تزرع الخطة بذور عدم الاستقرار في المنطقةفي المستقبل.

وفي التفاصيل قالت معاريف ان المسؤول الكبير في البيت الأبيض، بريت ماك جورج، قدم خطة إعادةتأهيل مثيرة للجدل لقطاع غزة تركز على التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

واوضحت في الأسابيع الأخيرة، قدم ماك جورج لمسؤولين أمنيين خطة تقدم جدولا زمنيا مدته حوالي 90 يوما بعد انتهاء الحرب في غزة، وادعى أنه يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة المدمرة إذا أطلق مسؤولون فلسطينيون وأميركيون وإسرائيليون وسعوديون رفيعو المستوى عملية مشتركة و جهد دبلوماسي سيعطي الأولوية للتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية مقابل اعادة بناء غزة بالدرجة الاولى.

و تقترح خطته استخدام المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية وربما دول الخليج الاخرى كحافز للضغط على المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين من اجل الموافقة عليها ودعمها.

وفي رؤية الخطة يتوجب على القادة الفلسطينيون الموافقة على تشكيل حكومة
موحدة جديدة في كل من غزة والضفة الغربية،
و تقليل الانتقادات الموجهة لإسرائيل، بينما سيكون لإسرائيل نفوذ محدود في أراضي قطاع غزة عند الحاجة الامنية.

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