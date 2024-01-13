إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس

MENAFN - Palestine News Network ) طوباس/PNN-أُصيب شاب، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف تعاملت ميدانيا مع إصابة بشظايا الرصاص الحي في اليد.

وأوضحت مصادر للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع.

ويتخلل اقتحام المخيم انتشار لمشاة وقناصة الاحتلال، فيما تسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار من داخل المخيم بين الفينة والأخرى.

يتبع...