Saturday, 13 January 2024 04:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس

1/13/2024 5:13:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN-أُصيب شاب، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف تعاملت ميدانيا مع إصابة بشظايا الرصاص الحي في اليد.

وأوضحت مصادر للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع.

ويتخلل اقتحام المخيم انتشار لمشاة وقناصة الاحتلال، فيما تسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار من داخل المخيم بين الفينة والأخرى.

يتبع...

MENAFN13012024000205011050ID1107716470

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث