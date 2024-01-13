فيديو- اشتباكات ضارية وقصف عنيف في خانيونس
التاريخ
1/13/2024 5:13:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اندلعت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة، وسط قصف مدفعي عنيف على خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقبل ساعات، سُمع دوي إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي في منطقة قيزان النجار والبطن السمين في خانيونس.
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