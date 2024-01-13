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فيديو- اشتباكات ضارية وقصف عنيف في خانيونس

1/13/2024 5:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اندلعت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة، وسط قصف مدفعي عنيف على خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقبل ساعات، سُمع دوي إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي في منطقة قيزان النجار والبطن السمين في خانيونس.

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