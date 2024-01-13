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المستقلة للانتخاب: الشباب يشكلون 38.5% من المنتسبين للأحزاب

1/13/2024 5:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن عدد الشباب تحت سن 35 عاما من مجموع أرقام المنتسبين للأحزاب بلغ 23702 بنسبة 38.5 بالمئة، وعدد الإناث من الشباب المنتسبين 10455 بنسبة 44.1 بالمئة، فيما بلغ عدد المنتسبين من الأشخاص ذوي الإعاقة 36 شخصا.


وكشف أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد اليوم السبت، عن المجموع الكلي لعدد المنتسبين للأحزاب البالغ 61534، منهم 34575 ذكور بنسبة 56.2 بالمئة، و26959 من الإناث بنسبة 43.8 بالمئة.


وأشار الى أن 31 حزبا استكمل متطلبات توفيق الأوضاع وشروط التأسيس حتى الآن وفق أحكام قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022.


وحول عدد الأحزاب تحت التأسيس، أوضح أن هناك 10 أحزاب منها ما هو متوقع أن يعقد مؤتمره التأسيسي خلال الشهرين المقبلين، في الوقت الذي مازال سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب لديه 5 طلبات قيد الدراسة لتأسيس أحزاب.


وأكد أبو زيد، أنه ولغايات قبول طلب الترشح ضمن القائمة الحزبية في الدائرة الانتخابية العامة أو لغايات الحصول على التمويل المخصص للأحزاب السياسية، يجب أن يكون قد مضى على انتساب المرشح في الحزب مدة لا تقل عن ستة شهور قبل يوم الاقتراع.


وبين أهمية تزويد سجل الأحزاب بأسماء وبيانات الأعضاء المنتسبين بشكل دوري ومستمر، لضمان دقة المعلومات المتعلقة بتاريخ الانتساب.


وأضاف، أن سجل الأحزاب استحدث منصة إلكترونية تقوم بنشر أسماء الأعضاء المنتسبين وتواريخ انتسابهم عبرها، مما يسهل عملية التحقق والتدقيق.


وجددت الهيئة المستقلة للانتخاب التأكيد على أن سجل الأحزاب في الهيئة هو المرجع الوحيد لاعتماد "تاريخ الانتساب للعضو".

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