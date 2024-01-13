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صور جوية تظهر ما أحدثته الضربات الأميركية بقواعد الحوثيين

1/13/2024 5:13:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية، اليوم السبت، أن القوات الأميركية هاجمت محطة رادار للحوثيين في اليمن.


وذكرت القيادة المركزية، في بيان لها، أن الولايات المتحدة وجهت ضربة إلى منشأة رادار تابعة للحوثيين باستخدام صواريخ من طراز توماهوك أطلقت من السفينة الحربية "يو.إس.إس كارني"، فيما توعد الرئيس الأميركي جو بايدن بالمزيد إذا ما تواصلت هجمات الحوثيين.


يأتي ذلك بعد ساعات من شن عدة غارات على أهداف حوثية مختلفة بقلب اليمن.
وفي الأثناء، نشرت عدة صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تظهر حجم الدمار الذي أحدثته الغارات بالقواعد العسكرية الحوثية.


وأظهرت الصور تلك المواقع قبل الغارات وبعدها، حيث ظهرت مدمرة بالكامل.


وأمس الجمعة، قالت القوات الجوية الأميركية في بيان، إنها شنت ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي.













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