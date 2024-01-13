الحوثيون: لن نسمح باستباحة أميركا لليمن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الحوثيين نصر الدين عامر ، إن الجماعة لن تسمح باستباحة الأميركيين لليمن، مؤكدا أن الرد على الهجمات الأخيرة على صنعاء سيكون قريبا.



وأضاف أن القاعدة التي استهدفها الجيش الأميركي كانت خارج الخدمة، وتابع أن الحوثيين يعتبرون وجود الأميركيين في المنطقة غير مشروع.



وأكد أنه انطلاقا من ذلك، يعد استهداف الجماعة للقطع الحربية الأميركية بالمنطقة مشروع.