Saturday, 13 January 2024 04:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحوثيون: لن نسمح باستباحة أميركا لليمن

1/13/2024 5:13:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الحوثيين نصر الدين عامر ، إن الجماعة لن تسمح باستباحة الأميركيين لليمن، مؤكدا أن الرد على الهجمات الأخيرة على صنعاء سيكون قريبا.


وأضاف أن القاعدة التي استهدفها الجيش الأميركي كانت خارج الخدمة، وتابع أن الحوثيين يعتبرون وجود الأميركيين في المنطقة غير مشروع.


وأكد أنه انطلاقا من ذلك، يعد استهداف الجماعة للقطع الحربية الأميركية بالمنطقة مشروع.

MENAFN13012024000208011052ID1107716466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث