الحوثيون: لن نسمح باستباحة أميركا لليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الحوثيين نصر الدين عامر ، إن الجماعة لن تسمح باستباحة الأميركيين لليمن، مؤكدا أن الرد على الهجمات الأخيرة على صنعاء سيكون قريبا.
وأضاف أن القاعدة التي استهدفها الجيش الأميركي كانت خارج الخدمة، وتابع أن الحوثيين يعتبرون وجود الأميركيين في المنطقة غير مشروع.
وأكد أنه انطلاقا من ذلك، يعد استهداف الجماعة للقطع الحربية الأميركية بالمنطقة مشروع.
MENAFN13012024000208011052ID1107716466
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.