الأردن استورد 1.726 مليون جهاز خلوي بقيمة 154.6 مليون دينار في 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية 1.726 مليون جهاز، بقيمة تقدر بـ 154.6 مليون دينار، خلال عام 2023.



وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها أحمد علوش، إنه في عام 2023، تم استيراد 410 آلاف جهاز في الربع الأول بقيمة 43 مليون دينار و 342 ألف جهاز في الربع الثاني بقيمة 32 مليون دينار و 524 ألف جهاز في الربع الثالث بقيمة 36.6 مليون دينار و 450 ألف جهاز في الربع الأخير بقيمة 43 مليون دينار.



وأشار الى أن هناك تراجعا ملموسا في الاستيراد مقارنة بالعام 2022، حيث بلغ الاستيراد الإجمالي 174 مليون دينار، ما يعني أن هناك انخفاضا بقيمة 19.4 مليون دينار في عام 2023، أي بنسبة تقريبية قدرها 11.1%.



وعزا هذا الانخفاض إلى الضريبة المفروضة بنسبة 16% على الأجهزة الخلوية، التي أثرت بشكل مباشر على حجم الاستيراد وبالتالي على أسعار الأجهزة للمستهلك النهائي.