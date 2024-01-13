المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 41.4% من المعدل السنوي طويل الأمد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن إن الهطولات المطرية رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى صباح اليوم السبت الى 41,4 % البالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.
وأضاف أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع الى 99 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 34,3 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.
وأشارت إلى أن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون/ اشتفينا خلال الـ24 ساعة ماضية وبلغت 49 ملم.
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