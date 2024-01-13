القسام تستهدف آليات وقوة إسرائيلية بخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما قالت القسام إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للتحصينات شرق خان يونس، وقتلوا عددا من أفرادها.
أتى ذلك مع استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي والاشتباكات في خان يونس.
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