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القسام تستهدف آليات وقوة إسرائيلية بخان يونس

1/13/2024 5:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.


كما قالت القسام إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للتحصينات شرق خان يونس، وقتلوا عددا من أفرادها.


أتى ذلك مع استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي والاشتباكات في خان يونس.

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