فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن نيتها فصل التيار الكهربائي، عن مناطق في محافظة الكرك، يوم غدٍ الأحد.
وقالت الشركة في بيان لها، إن مدة الفصل على (خط الشمالي 3) سوف تستمر من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 11:00 صباحاً.
وأضافت أن المناطق المتأثرة بالفصل هي ( السماكية / القصر الحي الشرقي / القصر - الوسط / الرشايده / مشروع جذور / البنك الاسلامي فرع القصر).
ونوهت إلى أنه سيتم فصل التيار عن (خط العمرو) من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 3:00 عصراً.
وبينت أن المناطق المتأثرة ( سوق القصر / القصر حي الحاووز / مركز صحي القصر / مدرسة عبد الوهاب المجالي / مياه شيحان / القصر - السالمية / بئر الجدعا / خزان شيحان).
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