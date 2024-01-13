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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

1/13/2024 5:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن نيتها فصل التيار الكهربائي، عن مناطق في محافظة الكرك، يوم غدٍ الأحد.


وقالت الشركة في بيان لها، إن مدة الفصل على (خط الشمالي 3) سوف تستمر من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 11:00 صباحاً.


وأضافت أن المناطق المتأثرة بالفصل هي ( السماكية / القصر الحي الشرقي / القصر - الوسط / الرشايده / مشروع جذور / البنك الاسلامي فرع القصر).


ونوهت إلى أنه سيتم فصل التيار عن (خط العمرو) من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 3:00 عصراً.


وبينت أن المناطق المتأثرة ( سوق القصر / القصر حي الحاووز / مركز صحي القصر / مدرسة عبد الوهاب المجالي / مياه شيحان / القصر - السالمية / بئر الجدعا / خزان شيحان).

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