إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أُصيب شاب، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الفارعة جنوب طوباس.
وأفادت مصادر طبية لـ"وفا "، بأن طواقم الإسعاف تعاملت ميدانيا مع إصابة بشظايا الرصاص الحي في اليد.
وأوضحت مراسلة "وفا" ، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع.
ويتخلل اقتحام المخيم انتشار لمشاة وقناصة الاحتلال، فيما تسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار من داخل المخيم بين الفينة والأخرى.
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