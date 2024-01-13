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المعتقل سامر أبو دياك من جنين يدخل عامه الـ20 في معتقلات الاحتلال

1/13/2024 5:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دخل المعتقل سامر عاهد عبد الله أبو دياك، من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، اليوم السبت، عامه الـ20 في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.


وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو دياك في تاريخ 13/1/2005، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.


وأضاف، أن أبو دياك شقيق شهيد الحركة الأسيرة سامي أبو دياك، الذي ارتقى بتاريخ 26/11/2019، في معتقلات الاحتلال جراء الإهمال الطبي المتعمد.


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