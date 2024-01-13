المعتقل سامر أبو دياك من جنين يدخل عامه الـ20 في معتقلات الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دخل المعتقل سامر عاهد عبد الله أبو دياك، من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، اليوم السبت، عامه الـ20 في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو دياك في تاريخ 13/1/2005، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.
وأضاف، أن أبو دياك شقيق شهيد الحركة الأسيرة سامي أبو دياك، الذي ارتقى بتاريخ 26/11/2019، في معتقلات الاحتلال جراء الإهمال الطبي المتعمد.
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