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ضابط أوكراني سابق: الناتو لن يدخل في قتال مباشر مع روسيا لأجل أوكرانيا

1/13/2024 5:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني أوليغ ستاريكوف، في مقابلة مع قناة على يوتيوب، إن الناتو لن يدخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا لحماية مصالح أوكرانيا.


وتساءل ستاريكوف: "هل الناتو مستعد للقتال والدخول في حرب مع روسيا؟ لا".
وأشار ستاريكوف كذلك، إلى أن الدول الأعضاء في الناتو، لا تستطيع مواجهة روسيا والقتال ضدها بشكل منفرد.


ووفقا له، بولندا تستطيع فقط التهجم بشكل وقح على روسيا، لكنها لا تستطيع الدخول في مواجهة مسلحة معها، كما لا تستطيع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا السماح لنفسها بالبدء بصراع عسكري.


وأضاف ستاريكوف، أن الولايات المتحدة كذلك لن تتورط في مواجهة عسكرية مع روسيا، لأن موسكو تمتلك أسلحة نووية. وقال: "الولايات المتحدة لا تريد التورط في قتال مباشر بنفسها، بل فقط ترغب بالحرب بالوكالة".


في وقت سابق، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا لا تريد الدخول في نزاع مسلح مباشر مع الناتو، ولكن إذا رغب أي طرف هناك بذلك، فروسيا مستعدة.

RT

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