ضابط أوكراني سابق: الناتو لن يدخل في قتال مباشر مع روسيا لأجل أوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني أوليغ ستاريكوف، في مقابلة مع قناة على يوتيوب، إن الناتو لن يدخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا لحماية مصالح أوكرانيا.
وتساءل ستاريكوف: "هل الناتو مستعد للقتال والدخول في حرب مع روسيا؟ لا".
وأشار ستاريكوف كذلك، إلى أن الدول الأعضاء في الناتو، لا تستطيع مواجهة روسيا والقتال ضدها بشكل منفرد.
ووفقا له، بولندا تستطيع فقط التهجم بشكل وقح على روسيا، لكنها لا تستطيع الدخول في مواجهة مسلحة معها، كما لا تستطيع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا السماح لنفسها بالبدء بصراع عسكري.
وأضاف ستاريكوف، أن الولايات المتحدة كذلك لن تتورط في مواجهة عسكرية مع روسيا، لأن موسكو تمتلك أسلحة نووية. وقال: "الولايات المتحدة لا تريد التورط في قتال مباشر بنفسها، بل فقط ترغب بالحرب بالوكالة".
في وقت سابق، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا لا تريد الدخول في نزاع مسلح مباشر مع الناتو، ولكن إذا رغب أي طرف هناك بذلك، فروسيا مستعدة.
RT
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