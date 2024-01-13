MENAFN - Al Wakeel News)قال رئيس وزراء بولندا السابق ماتيوس مورافيتسكي، إن الجيش الروسي يتمتع بتفوق كبير في ساحة المعركة، وإن قوات أوكرانيا التي فشلت في هجومها المضاد الصيفي "تتحرك في الاتجاه الخاطئ".



وشدد مورافيتسكي، في مقابلة مع صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، على أن انهيار القوات الأوكرانية على الجبهة والوضع في أوكرانيا ككل، يثير القلق بين دول الناتو.



وخلص مورافيتسكي إلى أن "أوكرانيا لا تزال تثير قلقا كبيرا بالنسبة لنا (في بولندا) ولحلف شمال الأطلسي بأكمله. وذلك لأن الوضع هناك لا يتطور في الاتجاه الصحيح".



ويشار إلى أن القوات الروسية تمكنت في الآونة الأخيرة، من تحقيق نجاحات كبيرة في اتجاه دونيتسك.



وفي 25 ديسمبر من العام الماضي، قام وزير الدفاع سيرغي شويغو بإبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين، أن وحدات من القوات المسلحة الروسية حررت بلدة مارينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.



من جانبه أشار رئيس الدولة إلى أن الإنجاز، سيسمح بإبعاد فصائل العدو القتالية عن مدينة دونيتسك.



روسيا اليوم