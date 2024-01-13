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مخاوف أميركية من تأثر أسعار النفط بسبب الأحداث بالشرق الأوسط

1/13/2024 5:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، عن شعوره بالقلق إزاء تأثير الحرب بمنطقة الشرق الأوسط على أسعار النفط.
وأظهرت بيانات تتعلق بعمليات الشحن، صدرت عن مجموعة بورصات لندن ومنصة "كبلر" لمعلومات التجارة العالمية، أن نحو 4 ناقلات نفط قد حولت بالفعل مسارها من البحر الأحمر منذ بدء الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف في اليمن.


وأشار متخصصون في قطاع النفط إلى أنه على الرغم من توقعات بأن يرفع تحويل مسار السفن تكلفة الشحن، وأن ويزيد من الوقت المستغرق في نقل النفط، فإن الإمدادات لم تتأثر بعد، الأمر الذي بدد بعض المكاسب السابقة التي حققتها أسعار النفط.
وزاد التصعيد في البحر الأحمر من المخاوف بأن تتحول الأحداث في غزة إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، ما يؤثر على إمدادات النفط.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر.


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