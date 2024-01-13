حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 1 (كونا) -- الثالث عشر من يناير
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1964 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يشارك في أول مؤتمر للقمة العربية المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 17 يناير.
1991 - القوات العراقية المحتلة تعدم الشهيدة أسرار القبندي (31 عاما) والتي تعد مثالا مشرفا للمرأة الكويتية في مقاومة الاحتلال.
2002 - شركة نفط الكويت تعلن اكتشاف نوع جديد من النفط الخام في حقل (المناقيش) الذي يبعد مسافة 65 كيلومترا غربي مدينة الكويت بطاقة إنتاجية تبلغ 7ر950 برميل يوميا.
2016 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون يسمح للحكومة في أخذ مبلغ ثلاثة مليارات دينار كويتي من الاحتياطي العام لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية وذلك لتعزيز القدرات الدفاعية في البلاد.
2022 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بهدف الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم.
2022 - وفاة الفنان التشكيلي وعضو الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية يوسف القطامي عن عمر ناهز 73 عاما بعد مسيرة مليئة بالعطاء والإنجاز محليا وعالميا. (النهاية)
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