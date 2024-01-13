حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 1 (كونا) -- الثالث عشر من يناير

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1964 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يشارك في أول مؤتمر للقمة العربية المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 17 يناير.

1991 - القوات العراقية المحتلة تعدم الشهيدة أسرار القبندي (31 عاما) والتي تعد مثالا مشرفا للمرأة الكويتية في مقاومة الاحتلال.

2002 - شركة نفط الكويت تعلن اكتشاف نوع جديد من النفط الخام في حقل (المناقيش) الذي يبعد مسافة 65 كيلومترا غربي مدينة الكويت بطاقة إنتاجية تبلغ 7ر950 برميل يوميا.

2016 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون يسمح للحكومة في أخذ مبلغ ثلاثة مليارات دينار كويتي من الاحتياطي العام لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية وذلك لتعزيز القدرات الدفاعية في البلاد.

2022 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بهدف الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم.

2022 - وفاة الفنان التشكيلي وعضو الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية يوسف القطامي عن عمر ناهز 73 عاما بعد مسيرة مليئة بالعطاء والإنجاز محليا وعالميا. (النهاية)