سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 79ر1 دولار ليبلغ 22ر81 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 79ر1 دولار ليبلغ 22ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 43ر79 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا لتبلغ 29ر78 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا لتبلغ 68ر72 دولار. (النهاية)
خ م / ط م ا
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