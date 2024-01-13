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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 79ر1 دولار ليبلغ 22ر81 دولار

1/13/2024 4:32:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 79ر1 دولار ليبلغ 22ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 43ر79 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا لتبلغ 29ر78 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا لتبلغ 68ر72 دولار. (النهاية)

خ م / ط م ا



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