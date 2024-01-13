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الولايات المتحدة والصين تشددان على أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين

1/13/2024 4:32:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير إدارة الاتصال الدولي الصيني ليو جيانتشاو مجالات التعاون المحتملة بين الولايات المتحدة والصين فيما شدد الجانبان على أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن اللقاء الذي عقد أمس الجمعة في العاصمة واشنطن أجرى خلاله الجانبان "مناقشة بناءة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية بما في ذلك مجالات التعاون المحتملة ومجالات الاختلاف".
وشدد الجانبان على "أهمية مواصلة تنفيذ التقدم المحرز في القضايا الرئيسية خلال القمة بين الرئيس (الأمريكي جو) بايدن والرئيس الصيني شي (جين بينغ) المنعقدة في كاليفورنيا شهر نوفمبر 2023 لا سيما التعاون في مكافحة المخدرات والاتصالات بين الجيشين".
ومن ناحية أخرى أكد بلينكن مجددا "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي بحر الصين الجنوبي".
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية بما في ذلك حرب روسيا ضد أوكرانيا وقضية كوريا الشمالية والوضع في الشرق الأوسط حيث أشار الوزير بلينكن إلى أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والدفاع عنها في البحر الأحمر وتجنب المزيد من التصعيد.
وشهد هذا الأسبوع مجموعة من اللقاءات بين الولايات المتحدة والصين بينها محادثات جمعت مسؤولين كبارا من وزارتي الدفاع الأمريكية والصينية في العاصمة واشنطن تم خلالها بحث العلاقات الدفاعية بين واشنطن وبكين وأهمية الحفاظ على خطوط الاتصال العسكرية مفتوحة بين القوتين المتنافستين.
ومنذ القمة التي جمعت في نوفمبر الماضي رئيسي البلدين في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية يحاول الجانبان بشكل أكبر بذل مزيد من الجهود لتخفيف التوترات التقليدية بينهما وزيادة مجالات التعاون المحتملة. (النهاية)

ع س ج / غ ع



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