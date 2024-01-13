الولايات المتحدة والصين تشددان على أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير إدارة الاتصال الدولي الصيني ليو جيانتشاو مجالات التعاون المحتملة بين الولايات المتحدة والصين فيما شدد الجانبان على أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن اللقاء الذي عقد أمس الجمعة في العاصمة واشنطن أجرى خلاله الجانبان "مناقشة بناءة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية بما في ذلك مجالات التعاون المحتملة ومجالات الاختلاف".
وشدد الجانبان على "أهمية مواصلة تنفيذ التقدم المحرز في القضايا الرئيسية خلال القمة بين الرئيس (الأمريكي جو) بايدن والرئيس الصيني شي (جين بينغ) المنعقدة في كاليفورنيا شهر نوفمبر 2023 لا سيما التعاون في مكافحة المخدرات والاتصالات بين الجيشين".
ومن ناحية أخرى أكد بلينكن مجددا "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي بحر الصين الجنوبي".
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية بما في ذلك حرب روسيا ضد أوكرانيا وقضية كوريا الشمالية والوضع في الشرق الأوسط حيث أشار الوزير بلينكن إلى أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والدفاع عنها في البحر الأحمر وتجنب المزيد من التصعيد.
وشهد هذا الأسبوع مجموعة من اللقاءات بين الولايات المتحدة والصين بينها محادثات جمعت مسؤولين كبارا من وزارتي الدفاع الأمريكية والصينية في العاصمة واشنطن تم خلالها بحث العلاقات الدفاعية بين واشنطن وبكين وأهمية الحفاظ على خطوط الاتصال العسكرية مفتوحة بين القوتين المتنافستين.
ومنذ القمة التي جمعت في نوفمبر الماضي رئيسي البلدين في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية يحاول الجانبان بشكل أكبر بذل مزيد من الجهود لتخفيف التوترات التقليدية بينهما وزيادة مجالات التعاون المحتملة. (النهاية)
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