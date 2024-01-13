اقتصاديون كويتيون يتوقعون تداولات متوازنة في البورصة خلال الربع الأول من 2024 بدعم الأسهم القيادية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد كمال

(تقرير) الكويت - 13 - 1 (كونا) -- توقع اقتصاديون كويتيون اليوم السبت أن تشهد مجريات الحركة في بورصة الكويت خلال الربع الأول من عام 2024 تداولات متوازنة بدعم من القطاعات القيادية وفي مقدمتها أسهم المصارف والخدمات المالية واللوجستية.

وقال هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن العوامل الفنية داخل حركة السوق والمستويات السعرية للعديد من الأسهم المدرجة باتت مواتية لتحقيق تلك الارتفاعات ما لم تطرأ مستجدات مخالفة للاتجاه الصعودي جراء عوامل جيوسياسية خارجية تلقي بظلالها على مجريات الأداء العام للسوق.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي نايف العنزي لـ(كونا) إن منوال التداولات في البورصة الكويتية اعتاد مع مطلع كل عام تحقيق قفزات إيجابية على مستوى القيم والكميات وأعداد الصفقات انطلاقا من الدخول على أسهم ذات ثقل سعري وفي مقدمتها البنوك التي دأبت على تحقيق أرباح سنوية جيدة ما يضفي حركة كبيرة على أداء السوق بشكل عام بالربع الأول.

وأضاف العنزي أن ثمة قطاعات أخرى تؤدي أدوارا مهمة في مطلع العام كأسهم الاستثمار والخدمات المالية والعقار إضافة إلى أسهم الشركات اللوجستية إلا إذا ما طرأت تغيرات تؤثر على حركة هذه الشريحة من الأسهم التي يستهدفها بعض المستثمرين الأجانب نظرا لمستوياتها السعرية الجيدة فضلا عن الدوران المجزي لربحيتها كل عام والتي تأتي بعوائد إيجابية.

وذكر أن السوق الكويتي كغيره من الأسواق المالية الخليجية والعربية عرضة للتقلبات التي تحدث بحكم النزاعات الدائرة في المنطقة العربية والمناطق المجاورة وبالتالي تأثيرها سيكون مباشرا على البورصة الكويتية لأن "أي شيء سلبي سيكون انعكاسه مباشرا على قرارات المستثمرين لا سيما الصغار منهم".

ولفت إلى أن "قطاع الشركات الاستثمارية لا يزال يحقق أهدافه الجيدة في حركة السوق لأنه محط أنظار المستثمرين الكويتيين والأجانب في حين أن قطاع العقار سيشهد أداء متباينا بفعل عوامل السوق العقارية أما قطاع الخدمات فمن المتوقع أن يكون الأكثر استقرارا". من جهته قال المحلل المالي ميثم الشخص إن السوق يترقب خلال فترة الربع الأول قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة و"في حال خفضها سيصب في مصلحة أسواق رأس المال ولذلك أطلق على عام 2024 (عام الفائدة) وبالتالي من المنتظر أن تشابه قرارات البنوك المركزي الخليجية قرار (المركزي الأمريكي)".

وتوقع الشخص أن تشهد البورصة نشاطا استثنائيا مع "فورة" الإعلان عن النتائج السنوية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن معرفة سعر النفط مهم جدا لتداولات البورصة لذا تعمل الكويت مع دول الخليج وحلفاء (أوبك) على استقرار أسعار النفط عالميا بين 80 و 90 دولارا للبرميل.

من جانبه توقع رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح (كونا) أن تشهد حركة السوق خلال الربع الأول تفاعلا مع الأسهم الثقيلة بالقطاعات المؤثرة وتحديدا أسهم البنوك والشركات المهمة ما يعزز من إمكانية أن تتراوح السيولة اليومية ما بين 40 إلى 50 مليون دينار (نحو 122 إلى 153 مليون دولار أمريكي) ونأمل أن تتفاعل البورصة بالأخبار المحلية المحفزة فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية". وقال الطراح إن السوق ينتظر التوقعات الداعمة من قرارات بخفض أسعار الفائدة العالمية علاوة على المؤشرات الإيجابية صوب إجراء تسويات عاجلة لبعض الأحداث الجيوسياسية. (النهاية) م ك ع / ه ث