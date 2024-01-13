Saturday, 13 January 2024 04:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية

1/13/2024 4:32:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 13 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مستعمرة (ادورا) غرب مدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد فتيين وشاب برصاص قوات الاحتلال وهم محمد ابوجحيشة (15 عاما) وعدي ابوجحيشة (17 عاما) واسماعيل ابوجحيشة (19 عاما).
وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اطلقت النار ليلة أمس على ثلاثة فلسطينيين قرب المستوطنة واحتجزت الجثامين.
كما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل بلدتي (ادنا) و(ترقوميا) ونشرت قواتها بكثافة في محيط المستعمرة المذكورة. (النهاية)

ن ق / م ع ح ع



MENAFN13012024000071011013ID1107716405

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث