استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 13 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مستعمرة (ادورا) غرب مدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد فتيين وشاب برصاص قوات الاحتلال وهم محمد ابوجحيشة (15 عاما) وعدي ابوجحيشة (17 عاما) واسماعيل ابوجحيشة (19 عاما).
وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اطلقت النار ليلة أمس على ثلاثة فلسطينيين قرب المستوطنة واحتجزت الجثامين.
كما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل بلدتي (ادنا) و(ترقوميا) ونشرت قواتها بكثافة في محيط المستعمرة المذكورة. (النهاية)
ن ق / م ع ح ع
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