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تركيا: تدمير 29 هدفا ارهابيا شمالي العراق وسوريا

1/13/2024 4:32:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 13 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت تدمير 29 هدفا "إرهابيا" شمالي العراق وسوريا في عملية جوية أسفرت كذلك عن تحييد عدد كبير من "الإرهابيين" كانوا موجودين بالمواقع المستهدفة.
وذكرت الوزارة في بيان ان العملية جاءت ردا على مقتل تسعة جنود أتراك خلال اشتباكات مع "إرهابيين" لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق بمنطقة عملية "المخلب - القفل".
وأضاف البيان ان العملية شنتها القوات التركية بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
واستهدفت الغارات التركية مخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية "للارهابيين" في مناطق (هاركوك) و(غارا) و(جبال قنديل) شمالي العراق وأهدافا "لارهابيين" شمالي سوريا.
وشدد البيان على أن "الجيش التركي سيواصل بكل عزيمة وإصرار جهوده في مكافحة الإرهاب من أجل ضمان أمن البلاد والمواطنين حتى تحييد آخر إرهابي".
وأكد أن القوات التركية اتخذت خلال الغارات كافة التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء.(النهاية)

ا ع س / ش م ع



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