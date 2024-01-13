هل يصبح العسل ساما بعد التسخين؟

MENAFN - Alghad Newspaper) يفقد العسل عند تسخينه بعض الخصائص المفيدة. ولكن هناك اعتقاد شائع يشير إلى أن العسل بعد تسخينه يصبح ساما وخطرا على الصحة. فهل هذا صحيح؟يشير الدكتور أندريه زولوتاريف، خبير التغذية وعلم الوراثة الغذائية، في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك" إلى أن هناك اعتقاد مفاده أن العسل يصبح ساما وخطرا على الصحة بعد تسخينه.ويقول: "يحتوي العسل على أكثر من 600 خاصية مفيدة. ويحبه الناس غالبا في حالته السائلة. ولكن عندما يفقد سيولته يضطر الكثيرون إلى تسخينه. تؤدي عملية التسخين إلى تغير الشبكة البلورية، والبنية الجزيئية للعسل، ويصبح سائلا مرة أخرى.

وهناك معلومات كثيرة تفيد بأن العسل بعد تسخينه يكتسب خصائص سامة، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة.

ولكن في الواقع يفقد العسل عددا من خصائصه المفيدة بسبب عملية التسخين، مثل بعض الإنزيمات والفيتامينات الحساسة للمعالجة الحرارية فقط ولا يكتسب خصائص سامة أبدا".



وينصح الخبير بتسخين العسل بطريقة صحيحة للحفاظ على خصائصه المفيدة قدر الإمكان.



ويقول: "لا ينبغي تسخين العسل في الميكروويف، بل في حمام مائي. والطريقة التقليدية الخاطئة هي وضع وعاء فيه ماء على الموقد ووضع الإناء الذي يحتوي على العسل في هذا الماء.

لأن الطريقة الصحيحة هي صب ماء مغلي في حاوية والانتظار إلى أن تنخفض درجة حرارته إلى 80 درجة مئوية وبعدها يوضع إناء العسل المغلق في هذا الماء. وبعد نصف ساعة، تنخفض درجة حرارة الماء، ما يتطلب سكب جزء منه وإضافة الماء الساخن. هذه الطريقة تسمح بالحفاظ على أعلى نسبة من الخصائص المفيدة للعسل". RT

