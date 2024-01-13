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أجواء باردة وغائمة في أغلب المناطق وتحذيرات من تشكل الضباب

1/13/2024 4:29:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم السبت، باردة وغائمة جزئيا مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.
وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتكون الأجواء الاثنين، باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
اما الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع قليل على الحرارة لتصبح الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 12 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 5، وفي مرتفعات الشراة 11 - 3، وفي مناطق البادية 17 - 8، وفي مناطق السهول 13 - 8، وفي الأغوار الشمالية 20 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 24 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 10 درجة مئوية.- (بترا)

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