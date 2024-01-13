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إصابة ضابطين كبيرين من جيش الاحتلال في غزة

1/13/2024 4:29:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، إصابة قائد الكتيبة 8226 وقائد الكتيبة 363 في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وبحسب هيئة البث الاسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة إصابة 15 جنديا في معارك القطاع، وبذلك يرتفع عدد المصابين في صفوفه منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 3400 مصاب، منهم 1099 إصابة منذ بداية الهجوم البري.
يشار الى أن جيش الاحتلال كان قد أقر بمقتل 520 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول، بينهم 176 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع.
وكان موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي مساء أمس الجمعة أن 4 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا بإعاقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا.
وقال الموقع إن الجيش الإسرائيلي لا يقدم جميع بيانات الجرحى للرأي العام خشية أن يؤدي ذلك إلى انخفاض المعنويات.

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