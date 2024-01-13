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انقطاع خدمات الاتصالات بغزة يتواصل لليوم الثاني على التوالي

1/13/2024 4:29:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة يتواصل لليوم الثاني على التوالي نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأضافت الوكالة أن حجم الدمار في قطاع الاتصالات في غزة وصل لما يزيد على 80%، بالإضافة إلى تعرض الطواقم الفنية المسؤولة عن إصلاح الأضرار للاستهداف المباشر خلال قيامها بعملها على الرغم من وجود تنسيق مسبق مع الاحتلال عن طريق المؤسسات الدولية.
وهذه هي المرة السابعة التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما يهدد انقطاع الاتصالات جهود إنقاذ المصابين.-(الجزيرة)

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