انقطاع خدمات الاتصالات بغزة يتواصل لليوم الثاني على التوالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة يتواصل لليوم الثاني على التوالي نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأضافت الوكالة أن حجم الدمار في قطاع الاتصالات في غزة وصل لما يزيد على 80%، بالإضافة إلى تعرض الطواقم الفنية المسؤولة عن إصلاح الأضرار للاستهداف المباشر خلال قيامها بعملها على الرغم من وجود تنسيق مسبق مع الاحتلال عن طريق المؤسسات الدولية.
وهذه هي المرة السابعة التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما يهدد انقطاع الاتصالات جهود إنقاذ المصابين.-(الجزيرة)
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