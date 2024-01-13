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نيويورك تايمز: الاستخبارات الأمريكية تجمع معلومات عن قادة حماس وتقدمها لإسرائيل

1/13/2024 4:29:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تجمع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA معلومات عن كبار قادة حركة "حماس" ومواقع احتجاز الرهائن في غزة وتقدمها لإسرائيل، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين.

وقالت الصحيفة في تقرير لها نشر أمس الجمعة إن الولايات المتحدة لم تزود إسرائيل بمعلومات استخباراتية عن رجال حماس من "ذوي المستوى المنخفض أو المتوسط"، حيث أشار التقرير إلى اعتقاد بعض المسؤولين الأمريكيين بأن استهداف أعضاء "حماس" ذوي المستوى المنخفض أمر "مضلل" لأنه "يمكن استبدالهم بسهولة وبسبب المخاطر غير المبررة على المدنيين".

واعتبر هؤلاء المسؤولون أن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة قد تؤدي في النهاية إلى تدفق مقاتلين جدد إلى صفوف "حماس".

وحسب الصحيفة، فقد أشرفت المخابرات الأمريكية على تشكيل فرقة عمل جديدة هدفها جمع معلومات استخباراتية عن مكان وجود الرهائن الإسرائيليين، وقد كشفت الفرقة بالفعل عن معلومات عن كبار قادة "حماس".

وأضافت الصحيفة أن واشنطن لم تقدم معلومات استخباراتية بشأن نائب رئيس المكتب السياسي السابق لـ"حماس" صالح العاروري الذي قتل بغارة استهدفته في ضاحية بيروت الجنوبية في وقت سابق هذا الشهر، واعتمدت تلك الغارة على معلومات جمعتها إسرائيل حول موقع العاروري.

وجاء تشكيل فرقة العمل بناء على أمر من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان فور هجوم "حماس" في 7 أكتوبر، وذلك من خلال إرسال مذكرة إلى وكالات المخابرات ووزارة الدفاع، وفقا للتقرير.

وإحدى أولويات فرقة العمل هي جمع معلومات عن الحالة الجسدية والعقلية للرهائن. ويعمل مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز مع رئيس الموساد ديفيد بارنيا من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون قيد الاحتجاز.

وقالت "نيويورك تايمز" إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار يختبئ في أعمق أجزاء شبكة الأنفاق التابعة للحركة تحت مدينة خان يونس في جنوب القطاع، ويعتقد أيضا أنه محاط بالرهائن الذين يستخدمون دروعا بشرية، مما يعقد إلى حد كبير تنفيذ عملية عسكرية للقبض عليه أو قتله.

وذكر المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن كثفت جمع المعلومات عن "حماس" من خلال زيادة طلعات المسيرات فوق غزة، وزادت جهود اعتراض الاتصالات بين مسؤولي الحركة. RT

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