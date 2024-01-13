خبير يوضح غايات واشنطن الحقيقية في البحر الأحمر

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد الخبير الاستراتيجي اللواء محمد عبد الواحد أن أمريكا ضخمت إعلاميا وسياسيا ضربات الحوثيين، مبينا أن غايتها الحقيقية هي السيطرة على باب المندب وجعل البحر الأحمر منطقة نفوذ لها .وقال اللواء عبد الواحد، إن ضرب القوات الأمريكية والبريطانية لعدد من المواقع العسكرية التابعة للحوثيين في 4 مدن يمنية كان أمرا متوقعا ومنتظرا خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى وجود شواهد كثيرة جدا كانت تؤكد أن الضربة وشيكة.ولفت الخبير الاستراتيجي إلى أنه وخاصة في تكثيف الحوثيين نشاطهم ضد السفن في المنطقة وأيضا الدبلوماسية الأمريكية التي سعت لاستصدار قرار من مجلس الأمن، وهو القرار 2722.واعتبر عبد الواحد أن هذا القرار غريب جدا وعليه علامات استفهام كثيرة جدا وربما كانت موضع استنكار من روسيا، ولكن القرار أعطى شرعية لضربات عسكرية.وأضاف: "كما أعطى أيضا أعطى شرعية لعسكرة المنطقة والسيطرة على واحد من أهم الممرات المائية في العالم وهذه كانت رغبة أمريكية وبريطانيا للتواجد في منطقة مضيق باب المندب، إذ استخدم القرار لفظ (حق الدول في الدفاع عن نفسها من هجمات)".وأردف قائلا: "هذا اللفظ هو سابقة لا وجود لها في القانون الدولي وخطيرة أيضا من الجهة السياسية والجهة القانونية لأنها تخلق حالة من الفوضى الدولية، لأن كل دولة مع نفسها سفنها تتعرض لمشكلة أو تجد مصالحها تتعرض لمشكلة فتقوم بضربة عسكرية بسرعة".وبين اللواء أنه من الممكن أيضا أن القانون الدولي سيستشهد بهذه الجملة في المستقبل لصياغة تشريعات جديدة ممكن أن تغير روح القانون الدولي، وخصوصا أنه تجاهل أحداث غزة تماما بدلا من الإشاره إلى وقف الحرب فى غزة بل تحدث عن وقف النزاع بصفة عامة وقف النزاعات التي تساهم في التوتر الإقليمي فقط ولم يشير من قريب ولا بعيد إلى أسباب هذا التحالف وهو أحداث غزة، القرار يشرع العمل العسكري وقد يقوض المصالحة اليمنية وهذا كان أيضا اعتراض الجزائر على هذا القرار".وأضاف اللواء محمد عبد الواحد: "التركيز هنا من وجهة نظري ينصب على موضوع قرار مجلس الأمن لأنه مرتبط جدا بما يحدث في الوقت الحاضر والذي سيحدث فى المستقبل، الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد أن تنشئ أي تحالف تريد أن تعطيه أي شرعية دولية خاصة.. شرعية أممية من مجلس الأمن وبالتالي هذه استراتيجية، بمعنى أن الولايات المتحدة تريد أن تتواجد في منطقة فتبدأ برؤية أي ظاهرة في هذه منطقة فوجدت الحوثيين ثم تبدأ تركز إعلاميا على نشاط الحوثيين ثم بعد ذلك تحول هذا الموضوع إلى أزمة وتحوله إلى موضوع يأخذ زخما إعلاميا".



وقال: "وتقوم بتحويل الأزمة إلى ظاهرة إعلامية ثم تشير إلى أن هذه الظاهرة قد تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي وفقا للفصل الـ7 من ميثاق الأمم المتحدة تستطيع أن تمرر قرار من الأمم المتحدة يعطيها الحق في التواجد عسكريا في المنطقة لاسيما أن التحالف غير مسموح لأي دولة أنها تتدخل عسكريا من تلقاء نفسها بعيدا عن الشرعية الدولية فهذه استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء أي تحالف".



لأهداف أمريكية بريطانية إسرائيلية



وأضاف موضحا في هذا الجانب: "التركيز على أي توتر ثم تحويله إلى أزمة وصولا إلى مجلس الأمن هذه هي الاستراتيجية، والأهداف الحقيقية في التواجد الأمريكي بغرض تحقيق أهداف أمريكية بريطانية إسرائيلية في المنطقة. بالتالي جزء من السيطرة على الممرات المائية يُضعف النفوذ الصيني ويهدد التواجد الصينى والممرات البحرية من عبور التجارة الصينية من أماكن أخرى، كما أن هذه المنطقة كانت منذ سنة 1977 حتى انهيار الاتحاد السوفيتي، منطقة نفوذ للاتحاد السوفيتي السابق وكانت عدن شيوعية التي كانت عاصمة اليمن الديمقراطية قبل الوحدة".



وعن الضربات التي يتم توجيهها للحوثيين رجح الخبير الاستراتيجي أن تضعف القدرات العسكرية للحوثيين.

ومن الملاحظ أيضا بحسب الخبير أن المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين لم يشيروا من قريب ولا بعيد إلى أن تواجدهم بغرض الدفاع عن إسرائيل وذلك بعد الانتقادات الدولية الشديدة بسبب دعمهم المطلق لإسرائيل إذ أصبحوا أكثر حذرا ودائما ما يأكدون ان العملية العسكرية او هذه الضربات بغرض تأمين الملاحة الدولية وايقاف الحوثي عن الاستمرار في مثل هذه العمليات".



ردع لدول المنطقة



ووضع اللواء عبد الواحد هذه الضربات أيضا في خانة الردع لدول المنطقة مع سعي واشنطن ولندن لعدم التصعيد من أجل مصالحهم الخاصة بهم ولكي تظل المنطقة مستقرة لأن التصعيد مع إيران له مخاطر جمة على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مصالحها في المنطقة.



ونوه عبد الواحد إلى امتلاك إيران صواريخ متوسطة وطويلة المدى تستطيع أن تصل إلى أهداف أمريكية في المنطقة والقواعد الأمريكية في المنطقة وتصل إلى حاملات الطائرات المتواجدة في والقطع البحرية فتستطيع عرقلة إمدادات النفط إلى أوربا، ومع وجود الأزمة الأوكرانية هذا يصعب الموقف كثيرا وبالتالي أمريكا وإيران متفقان ضمنيا على عدم التصعيد، وستقدم إيران النصائح للحوثيين بعدم التصعيد وأن تكون هناك مناوشات بسيطة في إطار قواعد الاشتباك ولكن دون تجاوز الخطوط الحمراء". RT