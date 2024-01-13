مايكروسوفت تتصدر الشركات الأكثر قيمة في العالم متفوقة على آبل

MENAFN - Al-Borsa News) أصبحت“مايكروسوفت” الشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، متفوقة على“آبل” للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بعد الضغوط التي تعرض لها سهم منتجة“أيفون” مؤخرًا.

وارتفعت مطورة البرمجيات بنسبة 1% لتغلق جلسة الجمعة عند 388.47 دولار، وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 2.89 تريليون دولار.

موضوعاتكبير الاقتصاديين في“المركزي الأوروبي” يستبعد خفض الفائدة قريبًا صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تسجل أكبر انخفاض في 30 عامًا “تورم” الدنماركية تعلق مرور سفنها عبر البحر الأحمر

في الوقت نفسه، ارتفع سهم“آبل” بنسبة 0.2% ليغلق عند 185.92 دولار، ما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.87 تريليون دولار، وهذه هي المرة الأولى التي تتفوق فيها“مايكروسوفت” من حيث القيمة السوقية عند إغلاق التعاملات منذ نوفمبر 2021.

تجاوزت“مايكروسوفت” صانعة“أيفون” من حيث القيمة السوقية لفترة وجيزة خلال تعاملات الخميس، قبل أن يعوض سهم“آبل” الفارق بينه وبين سهم“مايكروسوفت” عند إغلاق الجلسة.

ومنذ بداية هذا العام، ارتفع سهم مطورة البرمجيات بنسبة 3.3%، مدعومًا بالتفاؤل بشأن أعمال الذكاء الاصطناعي، في حين انخفض سهم“آبل” بنسبة 3.4% وسط تزايد المخاوف بشأن قدرتها على مواصلة النمو، ومتأثرًا بخفض المحللين لتوصيتهم بشأنه.

ومع ذلك، لا تزال الشركتان صاحبتي أكبر ثقل في مؤشر“إس آند بي 500” حتى الآن، حيث تمثلان معًا ما يقرب من 14% من إجمالي وزن المؤشر.

المصدر: