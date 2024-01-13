مايكروسوفت تتصدر الشركات الأكثر قيمة في العالم متفوقة على آبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصبحت“مايكروسوفت” الشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، متفوقة على“آبل” للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بعد الضغوط التي تعرض لها سهم منتجة“أيفون” مؤخرًا.
وارتفعت مطورة البرمجيات بنسبة 1% لتغلق جلسة الجمعة عند 388.47 دولار، وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 2.89 تريليون دولار.
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في الوقت نفسه، ارتفع سهم“آبل” بنسبة 0.2% ليغلق عند 185.92 دولار، ما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.87 تريليون دولار، وهذه هي المرة الأولى التي تتفوق فيها“مايكروسوفت” من حيث القيمة السوقية عند إغلاق التعاملات منذ نوفمبر 2021.
تجاوزت“مايكروسوفت” صانعة“أيفون” من حيث القيمة السوقية لفترة وجيزة خلال تعاملات الخميس، قبل أن يعوض سهم“آبل” الفارق بينه وبين سهم“مايكروسوفت” عند إغلاق الجلسة.
ومنذ بداية هذا العام، ارتفع سهم مطورة البرمجيات بنسبة 3.3%، مدعومًا بالتفاؤل بشأن أعمال الذكاء الاصطناعي، في حين انخفض سهم“آبل” بنسبة 3.4% وسط تزايد المخاوف بشأن قدرتها على مواصلة النمو، ومتأثرًا بخفض المحللين لتوصيتهم بشأنه.
ومع ذلك، لا تزال الشركتان صاحبتي أكبر ثقل في مؤشر“إس آند بي 500” حتى الآن، حيث تمثلان معًا ما يقرب من 14% من إجمالي وزن المؤشر.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107716363
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