Saturday, 13 January 2024 04:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موديز تعدل النظرة المستقبلية لاقتصاد تركيا إلى إيجابية

1/13/2024 4:22:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عدلت وكالة موديز؛ النظرة المستقبلية لاقتصاد تركيا إلى إيجابية من مستقرة، عازية ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة.

وأبقت الوكالة على تصنيف تركيا عند“B3′′، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

موضوعات متعلقة “التنمية المحلية”: 221 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات في الشرقية وزير الإسكان يبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية بمحافظة بورسعيد كبير الاقتصاديين في“المركزي الأوروبي” يستبعد خفض الفائدة قريبًا

وسجل معدل التضخم في تركيا مستوى أقل قليلاً من توقعات وضعها البنك المركزي، وأنهى عام 2023 بارتفاع يسير به في اتجاه التسارع حتى يتجاوز مستوى 70% المتوقع بحلول شهر مايو مع ظهور مخاطر جديدة.

وارتفع معدل الزيادة في أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 64.8% في شهر ديسمبر، مقارنة مع 62% في نوفمبر، وبنسبة أقل قليلاً من المتوقع.

وتأتي هذه القراءة متماشية مع توقعات وضعها البنك المركزي والحكومة التركية، وهي حادثة نادرة في بلاد اعتادت على توقعات رسمية مغالية في تفاؤلها في أغلب الأحوال.

MENAFN13012024000202011048ID1107716362

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث