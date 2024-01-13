موديز تعدل النظرة المستقبلية لاقتصاد تركيا إلى إيجابية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عدلت وكالة موديز؛ النظرة المستقبلية لاقتصاد تركيا إلى إيجابية من مستقرة، عازية ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة.
وأبقت الوكالة على تصنيف تركيا عند“B3′′، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
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وسجل معدل التضخم في تركيا مستوى أقل قليلاً من توقعات وضعها البنك المركزي، وأنهى عام 2023 بارتفاع يسير به في اتجاه التسارع حتى يتجاوز مستوى 70% المتوقع بحلول شهر مايو مع ظهور مخاطر جديدة.
وارتفع معدل الزيادة في أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 64.8% في شهر ديسمبر، مقارنة مع 62% في نوفمبر، وبنسبة أقل قليلاً من المتوقع.
وتأتي هذه القراءة متماشية مع توقعات وضعها البنك المركزي والحكومة التركية، وهي حادثة نادرة في بلاد اعتادت على توقعات رسمية مغالية في تفاؤلها في أغلب الأحوال.
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