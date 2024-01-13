موديز تعدل النظرة المستقبلية لاقتصاد تركيا إلى إيجابية

MENAFN - Al-Borsa News) عدلت وكالة موديز؛ النظرة المستقبلية لاقتصاد تركيا إلى إيجابية من مستقرة، عازية ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة.

وأبقت الوكالة على تصنيف تركيا عند“B3′′، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

موضوعات“التنمية المحلية”: 221 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات في الشرقية وزير الإسكان يبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية بمحافظة بورسعيد كبير الاقتصاديين في“المركزي الأوروبي” يستبعد خفض الفائدة قريبًا

وسجل معدل التضخم في تركيا مستوى أقل قليلاً من توقعات وضعها البنك المركزي، وأنهى عام 2023 بارتفاع يسير به في اتجاه التسارع حتى يتجاوز مستوى 70% المتوقع بحلول شهر مايو مع ظهور مخاطر جديدة.

وارتفع معدل الزيادة في أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 64.8% في شهر ديسمبر، مقارنة مع 62% في نوفمبر، وبنسبة أقل قليلاً من المتوقع.

وتأتي هذه القراءة متماشية مع توقعات وضعها البنك المركزي والحكومة التركية، وهي حادثة نادرة في بلاد اعتادت على توقعات رسمية مغالية في تفاؤلها في أغلب الأحوال.